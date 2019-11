Zur Persondes Geschäftsführers

Ingo Lamprecht ist seit 1980, damals war er acht Jahre alt, Mitglied beim Turn- und Sportverein Wustrau. Seit 1995 ist er im Vorstand tätig und übernahm nach dem Wegzug von Marco Bittner im Jahr 2001 den Vorsitz. Unter ihm boomte der TSV: Waren es anfangs 154 Mitglieder, so sind es nach 18 Jahren als Vorsitzender jetzt 250. "Ich habe viele kommen und gehen sehen, bin sozusagen der letzte Mohikaner."

Eine Bäckerlehre schloss der in Neuruppin geborene und in Wustrau aufgewachsene Ingo Lamprecht ab, ging dann für vier Jahre als Logistiker in eine Bundeswehr-Küche, fuhr für eine Berliner Schwerlast-Transportfirma und wechselte 1997 zu Unimet nach Neuruppin. Zuletzt war er hier als Betriebsleiter tätig, bis die Logistikfirma im Frühjahr 2019 in Insolvenz ging.

Der TSV-Vorstand unterstützt den Spagat, den der Chef hinlegt. Er habe mit offenen Karten gespielt, so "Lommel" und sofort die Wustrauer informiert. "Man kann klar trennen zwischen Hauptamt in Neuruppin und Ehrenamt in Wustrau."

In weiteren Funktionen im Ehrenamt bringt sich der 47-Jährige ein: Feuerwehr, Betreiber der TSV-Vereinsgaststätte und Ortsvorsteher.⇥maha