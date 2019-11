Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) hat Wynona Will in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstagabend eine Urkunde und einen Blumenstrauß überreicht. Die junge Wriezenerin erhält für das Schuljahr 2019/2020 das Schülerstipendium der Stadt Wriezen. Es ist mit 50 Euro pro Monat dotiert. "Ich habe ihr das Geld für September, Oktober und November in einem Umschlag überreicht, ab Dezember wird es ihr monatlich überwiesen", erklärte der Bürgermeister. Die Stadtverordnetenversammlung hatte einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Die Wriezener Schülerin besucht das Oberstufenzentrum in Strausberg. "Ihre besonderen Begabungen liegen im musischen Bereich", erklärte der Bürgermeister. Seit zweieinhalb Jahren besucht sie die Musikschule der Wriezeners Steven Kopp. Gleichzeitig nimmt sie Gesangsunterricht in der Kreismusikschule Märkisch-Oderland in Strausberg. Bekannt geworden sei sie durch einen Auftritt beim Deichtag in Wriezen, berichtete Karsten Ilm. Ferner sang sie beim Weltkindertag in Wriezen, beim Benefizkonzert der Evangelischen Johanniter-Schulen, beim Lüdersdorfer Dorffest sowie bei der Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr Wriezen im vergangenen Jahr.

Ausschlaggebend für das Schülerstipendium der Stadt Wriezen waren jedoch die Preise, die sich Wynona Will überregional ersang. Beim Wettbewerb "Jugend musiziert in der Region Nord-Ost 2019 erreichte sie den ersten Platz. Die Schülerin konnte ihr Niveau weiter steigern und schaffte auch beim anschließenden Landeswettbewerb Jugend musiziert" Berlin-Brandenburg erneut den ersten Platz im Gesangsfach.