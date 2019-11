Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Spieltag auf Landesebene soll für das Eisenhüttenstädter Trio kein Unglückstag werden. Angesichts der Tabellenplatzierungen – Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt und Landesklasse-Vertreter Müllroser SV jeweils Vorletzte und Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt als Schlusslicht – stehen jedoch die Vorzeichen nicht allzu rosig, dass die Spieler glücklich in den 1. Advent gehen. So spielt der FC Eisenhüttenstadt ab 13 Uhr auf dem Kunstrasen am Wasserturm beim Tabellenneunten Einheit Bernau.

Zwar behauptet Gäste-Trainer Andreas Schmidt, dass sein Team mit jedem Geläuf klarkomme und diese Mannschaft bislang den Eisenhüttenstädtern gelegen habe, aber Favorit ist der Gastgeber. Vor dem hat Schmidt Respekt: "Von ihrem Können sind die Bernauer in der Tabelle unterbewertet. Trainer Thomaschewski hat viele junge Leute eingebaut, er verfügt vor allem für die Außenbahnen über schnelle Spieler. Dazu haben sie mit Seifarth einen hervorragenden Torwart, den man erst einmal überwinden muss." Mit Eric Schack und Kevin Kahlisch könnten Langzeitverletzte ins Gäste-Team rücken, der Einsatz des erneut lädierten Christian Siemund ist wegen einer Oberschenkelverletzung fraglich. "Doch wir wissen, wie wir die Bernauer zu bespielen haben", ist Schmidt optimistisch, dass nach dem ersten Heimdreier eine Positiv-Serie beginnt.

Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt empfängt mit dem FV Erkner ein weiteres Spitzenteam der Süd-Staffel. Nachdem die Dynamos für viele überraschend einen Punkt vom Tabellenzweiten SG Großziethen mitbrachten, soll dieser nun im Heimspiel veredelt werden. "Die Erwartungshaltung ist nach der vorigen Woche groß, aber gegen Erkner wird es wieder ein komplett anderes Spiel. Im Gegensatz zu Großziethen haben sie mit Paul Röwer einen überragenden Stürmer. Da muss unsere junge Defensive gut aufpassen. Uns hingegen wird mit Daniel Friedrich wegen Gelbsperre ein ganz wichtiger Baustein fehlen. Zudem ist der Einsatz von Christian Grätz aus beruflichen Gründen fraglich", so Dynamo-Trainer Dirk Liedtke. Der Anstoß erfolgt um 15 Uhr.

Trotz des 1:3 in Wünsdorf rechnet sich der Müllroser Trainer Dirk Herrgoß dennoch gute Chancen aus, zu Hause gegen den nur um zwei Ränge besser platzierten SV Woltersdorf etwas zu holen. Schließlich hatte der MSV in der vergangenen Saison beide Partien gewonnen. Allerdings hadert Herrgoß noch mit der jüngsten Niederlage, als sein Team zur Pause bereits mit 0:2 hinten lag. "Dem Führungstreffer war ein Abseits vorausgegangen, ohne dieses Tor wäre das 0:2 nicht gefallen. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft drei, vier gute Chancen gehabt, unser Treffer kam zu spät. Fehlen wird wegen seiner Roten Karte Oliver Seifert, der den Linienrichter nach dem 0:1 beleidigt hatte." Dafür steht Christopher Krüger nach seinem Geburtstagsausflug zur Verfügung. Hingegen sind die erkälteten René Franz und Elias Ponta fraglich.

MSV in Wünsdorf: Philipp Reschke – Oliver Seifert, Eric-Gordan Kirchhoff, Nils Unglaube, Elias Ponta – René Franz, Lukas Gräber – Nick Murach, Philipp Schiller (62. Julius Unglaube) – Felix Hackel (62. Adolf Kampioni), Nick Murach