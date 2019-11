Bernhard Schwiete

Ortsmarke (MOZ) Auf der B 246 ist am Freitag kurz vor 13 Uhr auf Höhe Wendisch Rietz ein Lkw von der Straße abgekommen. Laut Auskunft der Polizei hatte der Fahrer, der in Richtung Beeskow unterwegs war, die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er blieb unverletzt. Weil sich die Bergungsarbeiten kompliziert gestalteten, blieb die Straße bis in den Abend hinein gesperrt. Nachdem der Lastwagen wieder auf der Straße stand, musste die Wendisch Rietzer Feuerwehr aus Sicherheitsgründen auch noch drei Bäume fällen, gegen die der Lkw gefahren war.