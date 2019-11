MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einen Schaden von etwa 90.000 Euro haben Autodiebe innerhalb weniger Stunden in der Region hinterlassen. Wie am Freitag bekannt wurde, verschwand in der Nacht zu Donnerstag nicht nur ein hochwertiger Audi von einem Privatgrundstück in der Eisenhüttenstädter Plantagenstraße, sondern auch auch ein BMW. Das zweite Fahrzeug wurde in Müllrose als vermisst gemeldet. Der Verlust in der Straße Finkensteig in Müllrose wurde aber erst in den Nachmittagsstunden des Donnerstags bemerkt, als das Auto wieder genutzt werden sollte, teilte die Polizeidirektion mit. Der Wert des BMW wurde auf 40.000 Euro geschätzt, der des Audi auf 50.000 Euro. In beiden Fällen wurden die Fahrzeuge nach der Anzeigenaufnahme zur Fahndung ausgeschrieben.

Immer wieder werden vor allem hochwertige Fahrzeuge entwendet. Mitte Oktober verschwand in Eisenhüttenstadt ein VW-Bus im Wert von etwa 55.000 Euro. In derselben Nacht wurde zudem ein Audi auf dem Areal des Krankenhauses gestohlen. Generell stünden SUV im Fokus, teilte die Polizei damals mit.