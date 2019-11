Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Weihnachtsfieber ist nun auch vollends in Eisenhüttenstadt ausgebrochen. Der Weihnachtsmarkt der Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) vor dem "Aktivist" war am Freitag wieder richtig gut besucht. Kein Wunder: Wo sonst kann man in der Stahlstadt schon Schlittschuhlaufen? Aber auch der Weihnachtsmann verzückte vor allem die jüngeren Besucher. Und beim Ponyreiten hatte sich ebenfalls eine lange Schlange gebildet. Der Markt wird von den Mitarbeitern der EWG selbst organisiert und umgesetzt. Sogar selbst Gebasteltes und selbst gebackene Plätzchen wurden verkauft. Der Erlös soll einer Kita zugute kommen. Schließlich ist Weihnachten das Fest der Geschenke. Mehr Bilder gibt es auf www.moz.de