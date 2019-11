Uwe Stemmler

Briesen (MOZ) Wenn das stinkende Mühlenfließ in Briesen auf der Tagesordnung eines Gremiums der Gemeindevertreter steht, wird meist lange diskutiert. Am Donnerstag im Hauptausschuss hielt man es knapp. Die Versammlung befürwortete einhellig, dass Fördermittel für die Sanierung von Fließ, Petersdorfer und Mad-

litzer See beantragt werden. Außerdem sollen ein Vertrag über eine Machbarkeitsstudie sowie die Erarbeitung des Fördermittelantrags mit dem Institut für angewandter Gewässerökologie abgeschlossen werden. Im Haushalt sind dafür schon rund 48 000 Euro reserviert. Die Gemeindevertretung wird dieser einstimmigen Empfehlung auf ihrer Sitzung am 19. Dezember sicher folgen.

Von 15 Millionen Euro Kosten für die Sanierung war noch im September die Rede. Das wurde allerdings in einer Sitzung im Oktober, als Jens Meisel von besagtem Institut Rede und Antwort stand, revidiert, im Gegenzug jedoch keine andere Summe genannt. Dass es aber einige Millionen werden, lassen Erfahrungen bei anderen Brandenburger Seen vermuten. Die Angaben in Medienberichten haben – je nach Gewässergröße – eine sehr große Bandbreite, von 1,2 Millionen Euro aufwärts. So wird in Rangsdorf gerade über die Sanierung von fünf Seen diskutiert und von 150 Millionen Euro Kosten gesprochen. Die Machbarkeitsstudie dafür liegt bei 50 000 Euro.

Allerdings wurde in Briesen, wenn es um die Kosten ging, immer darauf verwiesen, dass eine 90- bis 100-prozentige Förderung durch das Land möglich ist. Der Eigenanteil würde also in jedem Fall gering bleiben oder bei null liegen, abgesehen von dem Geld für die Vorbereitung der Ausschreibung und die Machbarkeitsstudie. In Frage steht auch noch, wer gegebenenfalls den Eigenanteil bezahlt, denn die betroffenen Seen gehören dem inzwischen sehr betagten Besitzer des Madlitzer Mühlen-Ressorts, Walter Brune. Wenige unter den Abgeordneten erwarten, dass der Eigentümer und nicht die Gemeinde dafür aufkommen muss. Eine Äußerung von Brune zu dem Projekt wurde bislang nicht eingeholt. Bauamtsleiter Ron Gollin, Bürgermeister Jörg Bredow und Hans-Detlef Bösel (beide "Bürger für Briesen") vom Schlossgut Alt Madlitz wollen das nun nachholen.

Bösel brachte übrigens in der Sitzung noch eine andere, neue mögliche Finanzierungsquelle ins Spiel. Wenn das Tesla-Werk bei Grünheide gebaut werden sollte, müssten dafür ein Menge Wald abgeholzt und erhebliche Ersatzmaßnahmen geleistet werden. Vielleicht könne man hier die Sanierung der Seen ins Gespräch bringen. Gollin versprach, das beim Ministerium in Potsdam zu versuchen.