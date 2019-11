Katharina Schmidt

Schwedt (MOZ) Kümmern Sie sich am besten noch heute, bevor alle Wohnungen weg sind", rät Wobag-Vorstandsvorsitzender Matthias Stammert einer neugierigen Zuschauerin. Gleich ist Richtfest des Neubauprojekts Augustiner Tor. Die Schwedterin ist am Freitag extra vorbeigekommen, um sich selbst ein Bild davon zu verschaffen, denn sie und ihr Mann interessieren sich für eine der entstehenden Wohnungen. Noch sind sechs der insgesamt 57 Mieteinheiten frei. Für die restlichen werden schon Vermietungsangebote angefertigt. "Gerade ist täglich etwas Bewegung", erklärt Stammert. Er schätzt, dass die kleineren Zweizimmerwohnungen für ungefähr 600 Euro warm vermietet werden. Die Größeren mit mehr Zimmern könnten monatlich rund 1000 Euro Warmmiete kosten. Derzeit sind noch überwiegend die Kleineren verfügbar.

Der Wohnkomplex Augustiner Tor soll aus zwei fünfstöckigen Häusern bestehen. Neben den Mietwohnungen gibt es noch zwei Gewerbeeinheiten. In eines zieht das Schwedter Standesamt und in das andere die Volksbank. Zusätzlich sind zwei Tiefgaragen vorgesehen, die nach Stammerts Schätzung ungefähr 50 Stellplätze bergen könnten.

Namenspatron Schlosstor

Die Fassade wird wahrscheinlich, angepasst an die Umgebung, in einem hellen Gelbton gestrichen werden. "Aber das wird erst ganz zum Schluss entschieden", erklärt Stammert.Seinen Namen verdankt das Neubauprojekt übrigens dem gleichnamigen Schlosstor, das zur Markgrafenzeit die Mauern der Noblesse vom Rest der Lindenallee abgrenzte. Bisher erinnerte nur eine Bushaltestelle an die denkwürdige Geschichte des Ortes, im Herbst kommenden Jahres wird mit Eröffnung des Neubaus ein monumentaleres Denkmal an das frühere Schlosstor erinnern.

Zwanzig Nagelschläge

Pünktlich um 12 Uhr erklimmen die Vorstandsmitglieder Matthias Stammert und Uwe Benthin gemeinsam mit dem Dachdeckermeister Mirco Moschek den Dachstuhl. Rund 80 Zuhörer haben sich am Boden versammelt, um dem Richtspruch zu lauschen. Insgesamt zwanzig Hammerschläge benötigt das Leitungsduo anschließend, um den letzten Nagel in den Dachstuhl einzuschlagen.

Da der Bau fortgeschrittener als erwartet ist, konnte schon mit dem Innenausbau begonnen und einige Rohre sowie Kabel verlegt werden. Nördlich werden die künftigen Bewohner auf die Lindenallee und die Kuppel des Berlischky-Pavillons blicken. In der anderen Richtung besteht eine gute Aussicht auf die katholische Kirche. Die Räumlichkeiten sind barrierearm gebaut, "die Wohnungen sind altersgerecht entworfen und in beiden Häusern sind Fahrstühle eingebaut", erzählt Stammert. Im Fahrstuhlschacht sammelt sich derzeit noch Regenwasser, der aber nach erfolgreich vollbrachtem Richtfest bald überdacht wird.