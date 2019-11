MOZ

Frankfurt (Oder) Im Frankfurt-Słubicer Handlungsplan, der am 12. Dezember beschlossen wird, geht es unter anderem um die Modernisierung der Schwimmhalle. Im jüngsten Sozialausschuss stellte die CDU den Antrag, als Alternative auch den Neubau eines Hallenbads in den Handlungsplan aufzunehmen. Die Schwimmhalle sei "stark sanierungsbedürftig und für die Bedürfnisse dieser Stadt zu klein", erklärte der CDU-Kreisvorsitzende Michael Möckel. Es gebe weder genügend Trainingszeiten für Vereine, noch könnten Wettkämpfe durchgeführt werden, da sie nur für 100 Personen ausgelegt ist. "Auch im regulären Öffnungsbetrieb ist die Schwimmhalle oft so überfüllt, dass ein kontinuierliches Schwimmen kaum möglich ist." In dem Alternativvorschlag geht es um eine Schwimmhalle mit 50-Meter-Becken (aktuell sind es 25 Meter). Die CDU-Fraktion kommt zu dem Schluss, dass in den kommenden Jahren durch Ausrichtung der Halle sowie veraltete Anlagentechnik eine sehr aufwendige Sanierung durchgeführt werden müsste, eine Modernisierung nicht ausreiche.

Die Änderung wurde vom OB in die Vorlage übernommen, so Michael Möckel. Ebenso der Antrag, dass Sanierung bzw. Neubau statt 100 Prozent nur weitestgehend klimaneutral umgesetzt werden soll. Die CDU wird außerdem bei der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag einen Prüfantrag einbringen, der klären soll, ob ein Neubau möglich bzw. sinnvoller ist.