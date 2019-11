MOZ

Beeskow Heiße Schokolade, die man im Hof der Villa Rosengarten genießen kann, steckt hinter dem ersten Türchen des Beeskower Adventskalenders. Vom verkaufsoffenen Sonntag am 1. Dezember bis zum 24. Dezember präsentiert sich jeden Tag ein Fachgeschäft der Innenstadt mit einem besonderen Angebot, gibt es einen kulturellen Weihnachts-Höhepunkt, kleine Feste und Gewinnspiele.

Die Teilnehmer der Kalender-Aktion erkennt man an den großen Zahlen vor den Geschäften und in den Schaufenstern. Das Spree-Journal wird alle Teilnehmer einen Tag vor der Aktion ankündigen und natürlich auch hinter die Kalendertürchen schauen. Neben zahlreichen Geschäften der Innenstadt ist das Gymnasium mit einem Weihnachtsschmaus in der Mensa und abendlichem Konzert im Schützenhaus dabei. Das Hüfnerhaus beteiligt sich mit einer interkulturellen Weihnachtsbäckerei. Das Krippenspiel am Heiligabend in der Marienkirche bildet den festlichen Abschluss. Am ersten Adventswochenende kann man aber erst einmal den Beeskower Weihnachtsmarkt besuchen, der ebenso wie die Eisbahn auf dem Marktplatz am Freitag eröffnet wurde. Sonnabend sind die Stände rund um und in der Marienkirche von 14 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Am Sonnabend findet zudem ab 14 Uhr eine Modenschau vor der Turmboutique statt und an der Eisbahn von 19 bis Mitternacht eine Après-Eisstock-Party.