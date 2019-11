Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Mit dem Begriff Trainer-Urgestein hat er kein Problem, dass seine nun bereits drei Jahrzehnte währende Amtszeit bei den Havelstädtern immer wieder thematisiert wird, nervt ihn aber schon ein wenig. Darüber und über das Spiel gegen die Mannschaft seines Kollegen Matthias Maucksch sprachmit dem mittlerweile 63-jährigen gebürtigen Babelsberger.

Herr Kahlisch, haben Sie die Fürstenwalder in dieser Saison schon beobachtet?

Natürlich, so drei-, viermal. Da haben sie gute Leistungen gezeigt, sind eine laufstarke, aggressive Mannschaft, die so spielt, wie es ihr Trainer sich vorstellt.

Mit welchen Ambitionen gehen Sie in die Partie am Sonntag?

Man muss sich realistische Ziele stellen, das heißt in diesem Falle: Wir wollen einen Punkt holen. Die Voraussetzungen, die Philosophien beider Vereine sind doch sehr unterschiedlich.

Was heißt das?

Ich sage immer, wir spielen leistungsorientierten Amateurfußball. Beim uns kommen erst Schule, Studium, Arbeit. Trotzdem behaupten wir uns in der Regionalliga. Wir bieten in normalen Punktspielwochen viermal Training an, müssen aber sehen, wie es die Jungs von der Arbeit schaffen. Einige machen da nebenher auch noch alleine was für ihre Fitness.

Es geht aber auch in dieser Saison in erster Linie gegen den Abstieg. Warum wird Ihre Mannschaft erneut den Klassenerhalt schaffen?

Weil wir in der Breite stabiler geworden sind und etliche ordentliche Spiele abgeliefert haben, auch wenn es schon drei, vier Punkte mehr auf dem Konto sein könnten. So haben wir gegen den ZFC Meuselwitz in der 94. Minute den Ausgleich kassiert. Aber das hat dann eben auch mit der körperlichen Verfassung zu tun, bei der uns andere Mannschaften vielleicht ein Stück voraus sind.

Mit Berkan Alimler haben Sie kurzfristig einen neuen Abwehrspieler verpflichtet. Wird er am Sonntag bereits zum Einsatz kommen?

Er ist 19 und hat ein halbes Jahr lang nicht gespielt. Wir haben einige angeschlagene und verletzte Leute, unser Kapitän Jerome Leroy ist Gelb-Rot-gesperrt. Dennoch glaube ich nicht, dass Berkan in Fürstenwalde schon auf dem Platz stehen wird.

Denken Sie nach 30 Jahren alsOptik-Trainer gelegentlich doch ans Aufhören?

Nein, es macht immer noch Spaß, ich bin nach wie vor motiviert. Im Fußball mit jungen Leuten zu arbeiten – etwas Schöneres gibt es doch nicht.