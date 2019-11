Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sylvia Krippner liebt Schönes aus dem Erzgebirge. Pyramiden, Schwibbögen, Nussknacker, Räuchermännchen, Engel – sie hat so manchen von Hand gefertigten Schatz zu Hause. "Ja, ich mag diese Sachen, die erzgebirgische Handwerkskunst sehr", sagt sie. Und das setzt man als Kunde auch vo­raus. Denn: "Wer das nicht mag, der wird diese schönen Sachen auch nicht verkaufen können."

Diese schönen Sachen – gerade jetzt in der Adventszeit füllen sie die Regale und Tische in ihrem Geschenkeladen im Eisenhüttenstädter Ortsteil Fürstenberg (Oder) besonders reichlich. Für Liebhaber erz­gebirgischer Handwerkskunst ist dieses Geschäft so etwas wie ein kleines Paradies. Ein- und zweistöckige Pyramiden, große und kleinere Schwibbögen, Räuchermänner in allen denkbaren Varianten und auch die verschiedenen Sammelfiguren, alle handgefertigt, findet man in solcher Auswahl sonst nur im Spielzeugdorf Seiffen, in Olbernhau und in anderen Orten des Erzgebirges oder in speziellen Fachgeschäften großer Städte. Und was nicht bei ihr im Laden steht, das bestellt Sylvia Krippner gern für ihre Kunden.

Ihre Kunden – das sind vor allem Stammkunden; Laufkundschaft kommt eher selten in der Bahnhofstraße vorbei. "Ich habe Stammkunden, die kaufen regelmäßig bei mir ein", sagt sie. "Die sind wichtig, ohne sie könnte ich den Laden gar nicht halten."

Stammkunden sind wichtig

Mit ihren Kunden kommt Sylvia Krippner auch gern ins Fachsimpeln. Denn wer sich intensiv mit erzgebirgischer Handwerkskunst beschäftigt, kann auch schnell erkennen, dass diese besonders schöne Hängepyramide im Hause Unger, jener originelle Räucherwichtel von Christian Ulbricht oder die niedlichen Eulenkinder in der Drechslerei Kuhnert gefertigt worden sind. "Zu mir kommen auch Kunden, die in Sachsen im Urlaub waren", erzählt sie. "Die haben irgendwo schöne Sachen stehen sehen, in den Fenstern von Wohnhäusern zum Beispiel, und diese fotografiert. Sie zeigen mir dann die Fotos und bitten mich, die Sachen zu besorgen." Da ist es natürlich sehr von Vorteil, dass Sylvia Krippner sich bestens auskennt bei den Produkten erzgebirgischer Handwerkskunst. Und was sie besonders freut: "Es interessieren sich wieder mehr junge Leute für diese schönen Sachen. Sie beziehen ihre erste Wohnung, erinnern sich an die Weihnachtsfeste mit der Familie."

Erste Pyramide zur Hochzeit

Zur erzgebirgischen Handwerkskunst ist Sylvia Krippner erst durch ihren Mann, einen Tischler, gekommen. "Meine Schwiegermutter hat ihre Wurzeln in Sachsen und zur Hochzeit habe ich die erste Pyramide geschenkt bekommen", erzählt sie. "Von zu Hause kannte ich das gar nicht so, man ist ja damals auch gar nicht an die Sachen rangekommen." Mit der ersten Pyramide war der Grundstein gelegt für ihre Liebe zu den schönen Dingen aus dem Erzgebirge. Dieser Liebe ist es zu verdanken, dass sie ihren Laden, in dem sie auch Baumbehang und handgezogene Kerzen aus Dänemark anbietet, weiter offen hält. Denn: "Das ist ein reines Saisongeschäft." Im Februar hat sie sich dazu entschlossen, ihr vor 25 Jahren eröffnetes Geschäft nur noch nebenberuflich zu betreiben. Von O bis O, von Oktober bis Ostern. Ihre Kunden haben Verständnis dafür. Und die Hoch-Zeit hat ohnehin gerade erst begonnen.