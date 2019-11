Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Zwei Wochen noch, dann ist es vorbei. Dann schließt Wolfgang Forster seinen Blumen-Shop im Storkower Amtshof und verabschiedet sich nach drei Jahrzehnten aus der Geschäftswelt der Stadt. Dass der 69-Jährige aufhört, liegt aber nicht in erster Linie an seinem Alter. Die Kunden bleiben aus. "Es ist tot hier. Zuletzt musste ich kämpfen, um überhaupt die Miete für den Laden aufbringen zu können", sagt er. In der Ladenzeile in der Storkower Innenstadt wird es dann schon wieder ein Stück leerer. Bereits Ende Oktober schloss ein paar Türen weiter der Amtshoffleischer, und auch das Asia-Bistro Kim Cuong gibt es nicht mehr. Ein Zettel mit der Aufschrift "Wir schließen für immer zu!" hing dort eines Tages in der Tür, ohne Vorwarnung.

Forster, der zur Wendezeit am Markt eine Drogerie eröffnete und 2001 mit seinem Blumenladen im Amtshof startete, beobachtete bereits seit geraumer Zeit einen Rückgang der Umsätze. Bis vor drei Jahren habe er noch zwei Halbtagskräfte beschäftigt, zuletzt sei er alleine im Geschäft gewesen und habe sich den Tag über mangels Kunden zunehmend gelangweilt. Die Gründe liegen für ihn auf der Hand – die Konkurrenz der Großen, nicht nur in Storkow, mache den Kleinen das Leben schwer. Mit seiner Drogerie sei es bergab gegangen, nachdem in Wildau das A10-Center eröffnete. Im Blumen-Shop seien die Umsätze zurückgegangen, nachdem an der Goethestraße rund um die Drogerie Rossmann und den Discounter Aldi ein neues Einkaufszentrum entstand. "Die Großen haben alles und können das auch meist günstiger anbieten", sagt Forster.

Bäckerei macht weiter

Durchhalten im Amtshof will hingegen Ingo Förster mit seiner Bäckerei, obwohl er mit dem Fleischer seinen Partner, mit dem er sich einen Laden teilte, verloren hat. "Ich habe einen Mietvertrag bis 2022", sagt er. Einen Umsatzrückgang habe er seit dem Abschied des Fleischers noch nicht feststellen müssen. "Nur mittags ist es etwas weniger geworden. Früher kamen die Kunden zum Fleischer zum Essen, und viele haben auch bei mir etwas mitgenommen", sagt er. Aber auch Förster spricht von schwierigen Bedingungen im Amtshof. "Die Ecke hier ist tot", sagt auch er, mit der selben Wortwahl wie Forster.

Der Inhaber des Blumenladens, zu dessen Sortiment auch Zeitungen und Zeitschriften sowie Tabakwaren gehören, hat mit dem Räumungsverkauf begonnen. Sogar Zigaretten, für die eigentlich ein Festpreis gilt, bietet er als "Schnäppchen" an. Diesen Sonnabend ist aus privaten Gründen geschlossen, am 14. Dezember ist der letzte Öffnungstag. "Ich freue mich auch auf das Ende. Dann habe ich mehr Zeit für meinen Wohnwagen auf dem Campingplatz in Dahmsdorf", sagt Forster.