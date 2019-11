Jörg Richter

Berlin (MOZ) Beim 7. Werner-Seelenbinder-Turnier in Berlin-Buch haben die Ringer aus dem Leistungszentrum Frankfurt 20 Medaillen geholt – davon sechsmal Gold, zehnmal Silber und viermal Bronze. Die jungen Griechisch-Römisch-Ringer um Lehrertrainer Brian Tewes traten gegen Konkurrenz aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Berlin an.

Bei den A-Jugendlichen siegten Grischa Arabyan (71 kg), der alle Duelle souverän für sich entschied, und Niklas Richter (92 kg). Silber gewannen Damian Kebernik (110 kg), Levin Withulz (80 kg) sowie Nick Schubert (60 kg), der seinen Trainingsgefährten Miguel Welenga auf den Bronzerang verwies. Dritte Plätze erkämpften Philip Strauß im leichtesten Limit bis 55 Kilo sowie Max-Marten Lüttke (80 kg).

Tewes-Schützlinge erfolgreich

Bei den jüngeren B-Jugendlichen sahnte das Team aus der Sportschule Frankfurt ordentlich ab: Im Limit bis 62 kg standen gleich vier junge Ringer aus der Trainingsgruppe von Tewes an der Spitze des Teilnehmerfeldes. Henning Löbl gewann vor Maurice Krüger, Bronze holte sich Lenny Grünheid, der im kleinen Finale seinen Trainingsgefährten Jonathan Schöne auf den 4. Rang verwies. Justin Schimpf setzte sich in der Gewichtsklasse bis 68 Kilo durch, während sich Michel Steglich (38 kg) die Goldmedaille sicherte. Silber ging an Moritz Wiese (52 kg).

Einen Turniersieger gab es auch bei den C-/D-Jugendlichen, wo sich Maxim Mollenhauer (31 kg) durchsetzte. Ins Finale kämpften sich auch Justin Lucht (29 kg), Ludo Zimmermann (34 kg), Nikita Schaffert (46 kg), Toralf Reich (70 kg) und Leandro Woick (38 kg), die dann im Kampf um den Turniersieg unterlagen und Silber gewannen.