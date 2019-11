Adrian Panzner

Rauen (MOZ) In der 3. Tischtennis-Kreisklasse Nord hat PneumantFürstenwalde VII das Gipfeltreffen bei der bis dahin ebenfalls verlustpunktfreien SG Rauen V mit 10:7 gewonnen und nimmt so Kurs Richtung Meisterschaft. Am anderen Ende der Tabelle warten der SV Woltersdorf VI und der TTC Jacobsdorf II weiter auf den ersten Sieg.