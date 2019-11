Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Schon seit mehreren Jahren wird in Fredersdorf-Vogelsdorf daran gearbeitet, für die durch Zuzug und steigende Geburtenraten wachsende Kinderzahl Schulplätze zu schaffen. Beschlossene Sache ist, dies durch einen Oberschulneubau zu bewerkstelligen. Das jetzige Oberschulgebäude soll dann die nötigen Grundschulkapazitäten decken. Fertig sein soll die neue Oberschule an der Landstraße – der zunächst favorisierte Standort Vogelsdorf war aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht realisierbar – zum Schuljahr 2023/24.

Elternvertreter drängten bei der Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend auch noch einmal nachdrücklich auf die Einhaltung der Zeitpläne, da die derzeitigen Bedingungen auf Dauer nicht zumutbar wären und weiterer Zuzug die Situation zuspitzen werde. Durch Beifall signalisierten die Gemeindevertreter, dass sie das ebenso sehen.

Zuvor hatte Bürgermeister Thomas Krieger informiert, dass im ersten Beteiligungsverfahren zu dem Bebauungsplan für die Oberschule knapp 40 Stellungnahmen von Bürgern und Behörden eingegangen seien, das Gros von Nachbarn und vor allem zu den Themen Hydrologie und Verkehr. Es sei bislang nichts aufgefallen, was man nicht ohnehin im Blick gehabt habe oder was das Vorhaben unmöglich machen würde, konstatierte er. Es seien verschiedene Gutachten in Arbeit, die nächsten Schritte für die Kommunalpolitik im Februar 2020 zu erwarten, so Krieger. Man sei jedenfalls im Zeitplan.

Bis zur Fertigstellung sagte aber auch er "drei schwierige Jahre" voraus. Um den Grundschulbetrieb sicher zu stellen, hatte das Rathaus eine Vorlage eingebracht, im nächsten Jahr außerplanmäßig 100 000 Euro bereitzustellen. Damit sollen eine Umnutzung des Foyers der Vier-Jahreszeiten-Grundschule in Fredersdorf-Nord als Speiseraum samt Möblierung und die Reaktivierung des ehemaligen Haupteingangs finanziert werden. In den Ausschüssen war der Verwaltungsvorschlag um einen Passus ergänzt worden, dass der Bürgermeister im zweiten Quartal 2020 vorlegen soll, wie zusätzliche Schulräume geschaffen werden können.

Varianten und Kostenvergleich

Die SPD sorgte am Donnerstagabend mit einem weiteren Zusatz für Diskussionen, wollte einen "architektonischen Vorentwurf mit mehreren Varianten und Grobkostenschätzung" präsentiert haben. Es könne nicht sein, dass auch noch das Lehrerzimmer zum Klassenraum umfunktioniert werde, verdeutlichte Volker Heiermann. "Wir machen was", versicherte der Bürgermeister, stieß sich aber am Begriff Vorentwurf, der nach Honorarordnung für Architekten definiert sei und hohe Kosten verursache. Die Verwaltung könne nicht noch ein Großprojekt anfangen, sei mit der Oberschule gebunden. Wie Heiermanns Fraktionskollege Reinhard Sept erläuterte, gehe es darum, ein Büro einzuschalten und verschiedene Vorschläge zu bekommen. Ein "einfaches Konzept und eine Grobschätzung", verdeutlichte Ralf Haida (B 90/Grüne) seinen Wunsch.

Baufachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch kündigte an, man werde ein Büro beauftragen, welche Varianten es gibt und welche Kosten dafür zu erwarten seien. In Ausschüssen waren als Ansätze Container, eine Aufstockung oder ein Würfelbau genannt worden, es sollte aber bewusst nicht konkret formuliert werden, um ergebnisoffene Suche zu erreichen, sagte Heiermann.

Der SPD-Antrag wurde letztlich zurückgezogen, die Verwaltungsvorlage an sich einstimmig bestätigt.