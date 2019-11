Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Die Basketballgemeinschaft Schwedt hat ihren 25. Geburtstag gefeiert. Der Tag stand im Zeichen des Sports. Zuerst spielten die Jüngsten der U 12 und U 14 gegeneinander. Den Sieg holte sich Team Linus gegen Team Robert. Die U 16/18 hatte Gegner aus Ueckermünde und Prenzlau. Hier gewannen die Kreisstädter, gefolgt von der BG Schwedt und den Spielern aus der Haffstadt Ueckermünde. Im Männerturnier setzte sich das Landesliga-Team des Gastgebers an die Spitze. Es folgten die Mannschaften aus Ueckermünde, die Ehemaligen II und die Ehemaligen I.

Festakt folgt am Abend

Am Abend trafen sich gut 50 Sportler, Funktionäre und Freunde zum feierlichen Teil. Uwe Schreiber, seit 25 Jahren Vereinsvorsitzender der BG, ließ die vergangenen Jahre Revue passieren. Im Frühjahr 1994 wurde der Verein gegründet, der aus dem TSV Blau-Weiß Schwedt hervorging. Unter dieser Flagge wurde noch bis zum 5. Mai 1994 gespielt, danach unter BG-Fahne. Es wurden viele Landesmeistertitel erkämpft und unzählige zweite und dritte Plätze erreicht. In Vorbereitung auf ihre Spielzeit hat die BG mehrfach ein Trainingslager organisiert. Spieler aus Schwedt haben auch in Landesauswahlen mitgewirkt. Die BG brachte einige Talente mit Perspektiven und All Star Game hervor.

Als Austauschschüler waren unter anderen Tom Lindemann und Toni Gubernus in den USV. Beide wirken noch immer im BG-Verein mit, so wie auch Sebastian Hörner und Mike Voß.

Auch Schiedsrichter und Urvater des Schwedter Basketballs, Rainer Bucholz, ist noch immer aktiv. Über 2000 Spiele hat er als Referee begleitet und ist noch immer in der Schiedsrichterkommission des Brandenburgischen Basketballverbandes (BBV) beschäftigt.

Im Verein sind 15 Übungsleiter tätig. "Viele Eltern, Helfer und Fans unterstützen uns seit Jahren. Ihnen gebührt großer Dank. Ein Dank gilt auch den vielen Sponsoren, die uns finanziell unter die Arme greifen", sagte Uwe Schreiber. Er lobte in seiner Rede auch die Zusammenarbeit und Förderung durch den Kreissportbund Uckermark, den BBV, die Stadtverwaltung Schwedt, die Kreissportjugend Uckermark und den Landessportbund Brandenburg.

Zum Ehrentag erhielt Uwe Schreiber die Ehrennadel des BBV in Gold und außerdem viele Geschenke von der BG-Jugend, den Herren und von befreundeten Vereinen aus Ueckermünde und Eisenhüttenstadt.

Auf die nächsten 25 Jahre

Zum Abschluss seiner Rede sagte Uwe Schreiber: "Jeder kann nun für sich selbst seine Zeit in der BG Revue passieren lassen. Es waren viele schöne Momente dabei, die gerade so ein Ehrenamt beziehungsweise Vereinsleben beflügeln. Auch für die Zukunft soll das unser wichtigstes Ziel sein. Gemeinsam wollen wir den Basketballsport in unserer Heimatstadt erhalten. Auf viele Schultern verteilt, mit einem gesunden Zusammenhalt, soll der Verein für die nächsten 25 Jahre stark gemacht werden."