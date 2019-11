Kerstin Unger

Schöneberg (MOZ) Zu den schönsten Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit in der Uckermark gehört das Bratapfelfest in Schöneberg. Seit vielen Jahren organisiert der Dorfgemeinschaftsverein mit Unterstützung vieler Helfer das gemütliche Beisammensein in besonderer Atmosphäre auf der Freifläche vor dem Schöneberger Speicher. Es ist zugleich der Weihnachtsmarkt für die Einwohner der Gemeinde. Aber auch für viele Besucher aus Schwedt und den umliegenden Dörfern ist das Bratapfelfest ein echter Geheimtipp.

In diesem Jahr sind alle Gäste am 14. Dezember ab 15 Uhr eingeladen. Es gibt Kaffee und Kuchen in der Speicherstube, Crepes, Waffeln, Glühwein, Bratwurst und natürlich die berühmten Bratäpfel mit oder ohne Vanillesoße. An Verkaufsständen kann man Keramik sowie Gestricktes und Gehäkeltes kaufen. Auch seinen Weihnachtsbaum kann man hier erstehen. In der Bastelbude können die Kinder Plätzchen backen und dekorieren.

Ein Höhepunkt wird wieder das Krippenspiel der Kinder und Erwachsenen sein. Seit Oktober wir einmal wöchentlich geprobt. "Nachdem wir zwei Jahre lang kein Krippenspiel hatten, sind jetzt außerordentlich viele Kinder dabei", berichtet Christiane Ostroske. Sie ist nicht nur Mitglied der Schöneberger Speicherfreunde, sondern engagiert sich auch schon seit Jahren für die Aufführung des Krippenspiels. "Als Kind bin ich damit groß geworden", sagt sie und möchte mit den Laiendarstellern vermitteln, warum Weihnachten gefeiert wird.