Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Ende August feierten die Schüler den 50. Geburtstag ihrer Ehm Welk-Oberschule mit Spaß, Sport und Wissensspielen. Am Donnerstag gab es in der Mensa die Feier für alle ehemaligen und jetzigen Lehrer und Mitarbeiter sowie einstige Schüler. Die Reden und Grußworte waren emotional, der kulturelle Rahmen, den Schüler und Lehrer gemeinsam gestalteten, frisch und beschwingt wie die Moderation der Lehrerin Judith Amende mit Michel Flügge aus der 10. Klasse. Ehrengäste waren unter anderem die ehemaligen Schulleiter Lieselotte Wolff und Udo Probstmeyer sowie Landrätin Karina Dörk, Bürgermeister Frederik Bewer, die Oberschulrätin Karin Schulze, Freunde und Kooperationspartner.

Ein Markenzeichen der Stadt

Als Schulträger sei sie immer wieder stolz auf diese Vorzeigeschule, betonte Karina Dörk. Das stehe und falle mit den handelnden Personen. Der Landkeis ist für eine angemessene Ausstattung zuständig. "Deshalb freue ich mich besonders, dass wir nächstes Jahr den Wunsch nach einem Erweiterungsbau erfüllen werden", sagte sie. Bürgermeister Bewer bezeichnete die Ehm Welk-Schule als Markenzeichen für die Stadt. Er dankte allen Mitarbeitern für die Leidenschaft, mit der sie täglich an die Arbeit gehen. Glückwünsche überbrachte auch die Leitung der Partnerschule im polnischen Chojna.

In seiner Festrede würdigte Frank Bretsch die Arbeit seiner Vorgänger. Fritz Kohn hatte 1969 die Schule als Direktor eröffnet. Neuen Lehrern sei es immer leicht gemacht worden, hier anzukommen. Er dankte seinen Mitarbeitern vom Hausmeister über die Sozialarbeiter bis zu den Lehrern für ihr Engagement. Alle gemeinsam hätten dieses Haus mit Unterstützung von Partnern entwickelt und durch Innovationen geformt vom Schulprojekt in Stolpe bis zum Praxistag und der Erfindung des Feuerwehrunterrichts. 2003 kamen die Schüler der aufgelösten Clara-Zetkin-Schule dazu und 2012 die Förderschulklassen. Seit zwei Jahren gibt es neben den Integrationsklassen temporäre Lerngruppen für lernbeeinträchtigte Kinder. Seit 2018 ist man Schule für gemeinsames Lernen und das mit sichtlichem Erfolg, wie die guten Abschlüsse zeigen. Seine Kollegen überraschten ihren Chef mit Geschenkgutscheinen. Frank Bretsch, so sagte seine Stellvertreterin Karin Poppe, habe seine ganze Kraft für die Entwicklung der Schule gegeben. "Er hat immer ein offenes Ohr und eine offene Tür, dienstlich wie privat. Das wissen wir zu schätzen und hoffen, dass er seine Energie nie verliert." Langanhaltender Beifall bestätigte dies.

Führung mit Zehntklässlern

Am Ende ließen sich ehemalige Lehrer und Schüler von Zehntklässlern durch die Schule führen. Sie hatten auch mit dem Hauswirtschaftslehrer und Koch Richard Hamann Kuchen für das anschließende Büfett gebacken, an dem noch viele Erinnerungen ausgetauscht wurden.