Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ausgerechnet am Sonntag ist zu. Ruhetag. Für uns macht Thomas Steinberg eine Ausnahme. Öffnet am 1. Dezember sozusagen das erste Türchen, die Kneipentür an der Schicklerstraße 1. Vor gut einem Jahr feierte der Gastwirt Neueröffnung im "Mundtshof". Nach Leerstand und Renovierung lädt die Kneipe seit Sommer 2018 wieder zum Feierabendbier ein. In exponierter Lage, mitten im Stadtzentrum von Eberswalde.

Trotz dieses Vorteils, das Geschäft sei "kein Selbstläufer", sagt der 57-jährige Inhaber nach 15 Monaten. Es habe sich "entwickelt". Wobei Steinberg mit zielgruppenspezifischen Angeboten auch einiges dafür tut, dass der Gerstensaft läuft. So hat er für den Montag einen Studententag eingeführt. Mit dem rabattierten "Meter Bier", einem "Kirschmeter" und einem "Luftmeter". Und samstags dürfen sich Fußball-Fans zum kollektiven Mitfiebern und Kommentieren am TV im "Mundtshof" treffen.

Dass es Gastronomie heute schwer hat, auch in Eberswalde, dafür sieht der Kneiper mehrere Ursachen. Fachkräftemangel, eine veränderte Ausgeh-Kultur, nach wie vor Abwanderung der Jugend, der Band-Charakter der Stadt. Trotz der neuen Mitte rund um den Markt und das Paul-Wunderlich-Haus habe Eberswalde doch drei Zentren. Der Finower, so seine Erfahrung, komme abends eher selten nach Eberswalde rein.

Kunst an den Wänden

Thomas Steinberg schafft es dennoch. Mit seinem Konzept vom Kommunikationstreffpunkt. "Soziale Kontakte sind heute wichtiger denn je." Deshalb halte er auch an der Bezeichnung "Kneipe" fest. Er will die Einrichtung vom mitschwingenden Image der Spelunke befreien. Was offenbar schon ganz gut funktioniert – im neuen "Mundtshof". "Das Publikum ist wirklich sehr gemischt, von jung bis alt", freut sich Steinberg über den wachsenden Zuspruch.

Wobei Steinberg natürlich auch von seinen Erfahrungen profitiert. "Stolper Ecke", "Matisse", "Haimdall", aus all seinen gastronomischen Vorläufern ist etwas eingeflossen in den "Mundtshof". Mobiliar, Kunst, Speisekarte. Einige jener Gerichte, die etwa im "Matisse", das nur einen Steinwurf entfernt liegt, gut liefen, habe er "mitgenommen": das mediterrane Grillgemüse etwa oder Pasta-Knoblauch-Garnelen.

Apropos Küche: Die Karte ist übersichtlich, eben kneipe-typisch. Mit einem Mittagsangebot, wozu ganz klassische Gerichte gehören. Wie süß-saure Eier oder Jägerschnitzel. Jägerschnitzel, jenes Gericht, von dem westdeutsche und ausländische Gäste stets eine ganz andere Vorstellung haben, wie Steinberg sogleich schmunzelnd bestätigt.

Den Mief von einst atmet der "Mundtshof", benannt nach dem Bauherrn und ersten Hauseigentümer Oskar Mundt, längst nicht mehr. Den Wohnzimmer-Charakter hat Steinberg indes bewusst erhalten. Dazu trägt auch die Vielzahl an Bildern und Grafiken bei. Vom Ölschinken bis Pop Art ist so ziemlich alles vertreten. In puncto Genre sei er nicht festgelegt, sagt der Kneiper. "Entscheidend ist die emotionale Bindung." Stolz zeigt er eine CD von Blondie, die er gerade erworben hat. Das Cover zeigt Debbie Harry, porträtiert von Andy Warhol. Und Steinberg überlegt, wie er diese Arbeit in der Kneipe in Szene setzen kann. Zwischen Roy Lichtenstein, Henri Matisse oder der Eigenkreation à la Banksy.

Ohnehin: Die Entwicklung sei nicht abgeschlossen. Steinberg kündigt für 2020/21 "etwas Neues in der Goethestraße" an. Und das werde grün sein. "Aber kein Großgrün. Dafür reicht der Platz nicht", macht er neugierig. Der Eberswalder, von Hause aus eigentlich Facharbeiter für Anlagentechnik, hatte sich im Rahmen des Bürgerbudgets 2019 auch für Schattenspender auf dem Marktplatz stark gemacht. Die sollen nun kommen, freut er sich.

Zunächst aber bestimmt allerorten Tannengrün das Bild. Und in der Kneipe? Wird da Weihnachten gefeiert? "Also, am ersten Feiertag werden wir einen Frühschoppen anbieten." Mary Christmas also im Steinbergschen Wohnzimmer.