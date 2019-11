Kerstin Ewald

Gosen (MOZ) An den kommenden beiden Montagen wird der Gosener Bunker in der ARD-Dokumentation "Inside HVA – Ein deutscher Dienst im Kalten Krieg" zu sehen sein. In dem Zweiteiler wird auch die Schule für DDR-Agenten thematisiert. Die Sendungen beginnen jeweils zwischen 23 und 24 Uhr.