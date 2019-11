Volkmar Ernst

Teschendorf/Nassenheide (MOZ) Die Radler sind zufrieden, und viele nutzten den Radweg von Nassenheide nach Teschendorf auch schon, selbst wenn die offizielle Freigabe noch gar nicht erfolgt ist. "Wir sind gerade dabei, die Ränder des Weges zu befestigen, die Warnbaken wegzuräumen und die Straßenmarkierungen aufzubringen. In der kommenden Woche erfolgt die Bauabnahme", so Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb für Straßenwesen in Eberswalde.

Dann enden auch die Verkehrseinschränkungen auf der B 96 am Ortsausgang von Nassenheide Richtung Teschendorf. Die Geschwindigkeit wird wie folgt festgelegt: Hinter dem Ortsausgang Nassenheide sind weiter 100 Kilometer pro Stunde erlaubt. Vor der Einfahrt zur Q-1-Tankstelle reduziert sich die erlaubte Geschwindigkeit – wie bisher – auf 70 Kilometer pro Stunde. Das Tempolimit bleibt auch hinter der Tankstelle in Richtung Teschendorf bestehen. Etwa 100 Meter hinter der Kreuzung an der Q-1-Tankstelle verbinden sich die zwei Fahrspuren zu einer, die auf Höhe des Teschendorfer Grabens auf der linken Fahrbahnseite vorbeigeführt wird. Erst dahinter gilt wieder Tempo 80.