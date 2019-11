Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Die Dichte der Veranstaltungen hat bereits abgenommen, dabei kommt er erst noch - der 200. Geburtstag von Theodor Fontane.

Am 30. Dezember 1819 wurde er in Neuruppin geboren. Mit zahlreichen Lesungen, Konzerten und Ausstellungen näherten sich die Märker dem großen Dichter des 19. Jahrhunderts auf ganz unterschiedliche Weise. Letzte Jubiläums-Veranstaltungen finden im Havelland in Paretz und in Ribbeck statt.

An diesem Sonntag, 1. Dezember, lädt das Schloss Ribbeck zum Puppentheater "Der Birnbaum" ein. Los geht es um 16.00 Uhr. Des Weiteren widmet sich die Veranstaltung "Fontane in der Weihnachtszeit" dem Titel nach den schönsten deutschen Weihnachtsliedern und -gedichten. Diese Veranstaltung findet am 7. Dezember, ab 16.00 Uhr, auch im Schloss Ribbeck statt. Ebenfalls dort gibt das Duo "con emozione" am 14. Dezember ab 15.00 Uhr ein Konzert. Es bringt Lieder mit Texten verschiedener Literaten zu Gehör.

Fontanes Frauen können sich Besucher im Schloss Paretz am 22. Dezember widmen. Autor Robert Rauh wird bei der Lesung aus seinem Buch ab 18.00 Uhr von der Schauspielerin Corinna Harfouch unterstützt. Die Veranstaltungsreihe im Schloss Ribbeck endet am 22. Dezember mit einer Führung um 15.00 Uhr - dann heißt es "Fontane trifft den Weihnachtsmann". Eine Ausstellung des 12. Havelländischen Künstlersymposiums zeigt bis Jahresende Werke verschiedener Künstler, die sich mit Fontane auseinandersetzten.

Ebenso enden zahlreiche Ausstellungen andernorts. Zum 200. Geburtstag scheint nur Neuruppin am 30. Dezember einzuladen. Um 15.00 Uhr gibt es Geburtstagsgrüße am Fontane-Denkmal, um 16.00 Uhr beginnt die Finissage der Leitausstellung im Museum der Fontanestadt, ab 18.00 Uhr wird in der Kulturkirche gefeiert.