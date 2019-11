MOZ

Strausberg Der A-cappella-Chor Strausberg mit seinem Leiter Zarko Bulajic aus Berlin sucht neue Sängerinnen und Sänger. "Dann können wir größere Projekte in Angriff nehmen, eine breitere Facette in unser Repertoire bringen und auch über Auftritte im Ausland nachdenken", sagt Bulajic. "Ich wünsche mir eine Verstärkung vor allem mit Männerstimmen." Geprobt werde immer donnerstags, 19 Uhr, im Fontane-Gymnasium Strausberg, eine Anmeldung sei nicht nötig.

Höhepunkt der Adventszeit ist das alljährliche Weihnachtskonzert des Chores am 7. Dezember, 16 Uhr, in der Bonhoeffer-Kapelle in der Landhausstraße. Bei einem Chorwochenende in Bad Freienwalde bereitete sich das Ensemble unlängst auf den Auftritt vor, der eine anspruchsvolle Mischung aus Klassikern und modernen Interpretationen beinhaltet. "Die Zuhörer können sich auf ein kurzweiliges und sehr stimmungsvolles Weihnachtskonzert freuen", sagte Bulajic. "Ich betreue den Chor mit derzeit 18 Mitgliedern seit dem Frühjahr und bin beeindruckt, mit welcher Offenheit und Freude die Mitglieder an meine teilweise neuen Interpretationen herangehen."