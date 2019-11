Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Sonnenenergie für Fernwärme: Damit hat es die Firma AkoTec aus Angermünde (Uckermark) unter die Gewinner des Innovationspreises Berlin-Brandenburg gebracht, der am Freitagabend in Potsdam verliehen wurde.

Das Unternehmen stellt Mega-Kollektoren her, große solarthermische Anlagen mit bis zu 500 Quadratmeter Fläche. Sie liefern Energie für Nah- und Fernwärmenetze. Eine der Angermünder Anlagen steht im österreichischen Graz. In Neuruppin soll ein weiterer Mega-Kollektor gebaut werden.

Die großen Kollektoren von AkoTec sparen Kosten im Vergleich zu mehreren zusammengeschalteten kleineren Anlagen, weil weniger Rohrverbindungen gebraucht werden. 25 Mitarbeiter beschäftigt das 2008 gegründete Unternehmen, das einen Jahresumsatz von 2,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Hergestellt werden die Röhren der Kollektoren in einer automatisierten Produktion Maschinen, die die Firma selbst entwickelt hat.

Insgesamt fünf Unternehmen aus Berlin und Brandenburg wurden mit dem Preis geehrt. Dazu gehört auch DiGOS. Das Team baut Satelliten-Stationen. Laser messen die Entfernungen zwischen Bodenstation und einem Satelliten. So können die Bahnen von Satelliten millimetergenau bestimmt werden. Das ist zum Beispiel für GPS-Systeme interessant oder für die Beobachtung von Weltraumschrott. Zwei solcher Stationen wird das Start-up bauen: für die japanische Weltraumagentur Jaxa und die europäische ESA. DiGOS beschäftigt neun Mitarbeiter und ist eine Ausgründung aus dem Geoforschungszentrum GFZ Potsdam.

Aus Brandenburg stammt auch Sven Mischkewitz. Er hat am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam studiert und entwickelt mit seinem Start-up ThinkSono ein Diagnosegerät, das vielen Menschen das Leben retten könnte. Damit lassen sich Blutgerinnsel in Beinvenen aufspüren. Häufig werden die Gerinnsel nicht rechtzeitig erkannt. Denn bisher erledigen Kliniken solche Untersuchungen, die aufwendig und teuer sind. Künftig sollen das aber auch Hausärzte können, mit der Technik von ThinkSono.

Weitere Preise gingen an Kamioni, eine Ausgründung aus der TU Berlin, und das Unternehmen Perto. Letzteres entwickelt smarte Pumpen, mit denen sich Heizungssysteme effizienter steuern lassen. Kamioni hingegen will kleinen und mittelständischen Bauunternehmen helfen, Wartezeiten auf dem Bau zu verkürzen. Mit Hilfe einer App können Materialien schnell nach Bedarf geordert werden. "Unsere Vision ist: Tausend Tonnen Asphalt so einfach bestellen wie eine Pizza", sagt Jacek Zawisza.

206 Unternehmen hatten sich in diesem Jahr um die Auszeichnung beworben, das war eine Rekordzahl. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von je 10.000 Euro.