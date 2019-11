Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Der beliebte deutsche Sänger, Songwriter und Musikproduzent Max Giesinger gibt nächstes Jahr auch in Birkenwerder ein Open-Air-Konzert. Sein Auftritt ist am 15. August geplant, teilt der Organisator Marc Wiedemann von der MW Sport GmbH aus Müllrose mit.

Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) freut sich über den Coup, den aktuellen Gewinner des Bambis in der Kategorie "Publikumsliebling" für einen Auftritt in Birkenwerder gewonnen zu haben. Er rechnet mit mehr als 4 000 Besuchern. Dass Giesinger überhaupt nach Birkenwerder kommt, sei einem Anruf beim Tour-Organisator in Müllrose zu verdanken, berichtet Zimniok.

Der 31-jährige Sänger belegte im Februar 2012 in der ersten Staffel der Gesangs-Castingshow "The Voice of Germany" den vierten Platz. Danach veröffentlichte er mehrere Alben ("Laufen lernen", "Der Junge, der rennt"). Seine Hits "80 Millionen" und "Wenn sie tanzt" schafften es in die deutschen Charts. Vor einem Jahr brachte Max Giesinger sein drittes Studioalbum mit dem Titel "Die Reise" mit 13 persönlichen Songs heraus. Diesen Sommer überzeugte er seine Fans mit der Single "Auf das, was da noch kommt", die er mit der deutschen Singer-Songwriterin Lotte veröffentlichte.

Unter der Überschrift "Die Reise" ging Giesinger dann auch auf Tour. Er füllte problemlos in mehreren Städten in Deutschland große Hallen. Mehr als 60 000 Tickets wurden verkauft. Im Frühjahr setzt er seine Reise nun fort, die ihn im Sommer dann nach Birkenwerder bringt.

Der Online-Vorverkauf für das Konzert in Birkenwerder beginnt am heutigen Sonnabend. Die Karten kosten 45 Euro. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt. Einlass ist ab 18 Uhr. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Ab Montag, 9 Uhr, gibt es auch Karten an der Theaterkasse unserer Zeitung in Oranienburg in der Lehnitzstraße 13.