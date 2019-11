Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Als die damals achtjährige Ellen erfuhr, dass sie und ihre Familie aus Istanbul wegziehen, brach sie regelrecht zusammen. Schon wieder Freunde zurücklassen, schon wieder neu beginnen: Das war für die Tochter von Daniela Kuzu einfach zu viel. Neuruppins Erste Beigeordnete, zu dieser Zeit noch Büroleiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung, fing also an, mit dem Kind zu beraten, wie man am besten Freunde findet. Aus diesem langen, langen Gespräch entstand die Idee, ein Buch zu genau dieser Frage zu schreiben. Vor wenigen Tagen ist "Hanne sucht Freunde" erschienen.

Um die Frage gleich vorwegzunehmen: Ellen geht es gut. Sie und ihre Familie haben sich in Dierberg, ihrem Wohnort, eingelebt. Und Ellen hat neue Freunde gefunden. Für ihre Mutter Daniela Kuzu hat sich mit der Veröffentlichung des ersten Kinderbuches ein großer Traum erfüllt: "Das wollte ich schon immer. Schon als Kind habe ich Geschichten geschrieben." Eine der ersten davon hat sie noch zu Hause. Fein säuberlich auf der Schreibmaschine hat die damals 14-Jährige die Handlung eines Krimis entwickelt. Mit "Hanne sucht Freunde" hat das sehr wenig zu tun, doch die Leidenschaft im Hintergrund ist noch immer dieselbe. "Bei uns zu Hause gibt es auch ein Lesezimmer", erklärt Daniela Kuzu. Sie und ihr Mann Mete Cem Kuzu würden ihren Kindern nicht alles kaufen. "Aber bei Büchern machen wir keine Kompromisse."

Ein neues Terrain betreten

In der Vergangenheit hat Daniela Kuzu, studierte Politikwissenschaftlerin, schon viel Fachliteratur veröffentlicht. Dicke Wälzer sind das mitunter. Das "Hanne"-Buch ist etwas komplett anderes. Hanne ist witzig, frech, emotional und neugierig. Sie sucht Freunde in der Schule. Wer soll es werden? Isi Imken, die etwas tolpatschige Belesene? Oder Jochen John, der pupsende Lausbub, der ein Mathe-Ass ist? Die stille Mara Matthis, das Kunst-Genie? Moritz Müller, der alles immer besser weiß, aber ganz toll Witze erzählen kann? Lina Löffelstiel, die Kritik nicht verträgt, aber unheimlich viel Mut hat? Oder vielleicht Sven Schmidt, der Coolste von allen, der so wunderbar zuhören kann? Nicht doch Ava Amsel, die niemand bemerkte – nur wenn sie sang, verstummten alle? Emil Eisenherz weinte viel, teilte aber gern. All diese Kinder haben gute und schlechte Seiten – wie jeder Mensch. "Kein Kind auf der Welt ist komplett perfekt. Man muss gucken, mit wem es passt, und miteinander reden", weiß Daniela Kuzu – und nun auch ihre Hauptfigur Hanne Hubentrotter. Die Texte in dem Buch sind in Versform geschrieben und stammen komplett aus der Feder der zweifachen Mutter.

Für alles andere rund um das Werk war ihr Mann Mete Cem Kuzu zuständig. Die Illustrationen hat Eda Uyman, eine türkische Künstlerin und Illustratorin, beigesteuert. Daniela Kuzu hat sie kennengelernt, als sie für einige Jahre in Ghana lebte. Eda Uyman arbeitete dort für kurze Zeit als Architektin. Seitdem sind sie Freunde.

Mehr Bücher geplant

Vor zweieinhalb Jahren hat die Dierbergerin begonnen, an dem "Hanne"-Buch zu arbeiten. Zuerst war die Idee da, dann entstanden in liebevoller Kleinarbeit die verschiedenen Charaktere. Das 32 Seiten starke Kinderbuch ist in einer Auflage von 2 000 Stück erschienen und für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Mete Cem Kuzu hat den Verlag Lambhouse Books gegründet und das Werk veröffentlicht. Auf dessen Website ist das Buch ebenso erhältlich wie in der Rheinsberger Buchhandlung. Auf der ersten Messe, der Buch Berlin, wurde "Hanne sucht Freunde" schon vorgestellt. Dabei bekam Daniela Kuzu Unterstützung von der ganzen Familie.

Ohne ihren Mann würde Daniela Kuzu das Engagement nicht stemmen können, betont sie. Denn sie schreibt lediglich in ihrer Freizeit. Wenn die Texte fertig sind, gibt sie die Verantwortung gern an ihren Partner ab. "Er übersetzt dann alles ins Türkische, denn Eda und auch der Grafiker können kein Deutsch", sagt Kuzu. Sogar darauf, dass sich alles weiterhin reimt, würde ihr Mann achten – ein mitunter schwieriges Unterfangen.

Das Ehepaar hat einiges vor: Drei weitere Bücher sind schon in Planung. "Das nächste wird etwas lieblicher und eher ruhiger", verrät Daniela Kuzu. Mehr will sie dazu aber nicht sagen.

Das Vorwort von "Hanne sucht Freunde" hat die Dierbergerin übrigens dem Menschen gewidmet, ohne den es nie zum ersten Kinderbuch aus dem Hause Kuzu gekommen wäre: ihrer ältesten Tochter. "Für meine Ellen. In unendlicher Liebe, deine Mama" steht da, bevor Hanne sich ins Freundefinden stürzen kann.