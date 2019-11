Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Hennigsdorfer Wohnungsbaugenossenschaft Einheit (WGH) kämpft gegen die ihrer Ansicht nach extremen Preiserhöhungen, die die Stadtwerke zum 1. Januar für Fernwärme angekündigt haben. Nach einem ergebnislos verlaufenen Gespräch mit Bürgermeister Thomas Günther (SPD) hat sich WGH-Geschäftsführer Hartmut Schenk am Freitag in einem Offenen Brief mit einem Hilferuf an alle Fraktionen des Stadtparlaments gewendet. Darin heißt es: "Wir bitten Sie dringend, die Fernwärmepreise für die Verbraucher und Bürger in Hennigsdorf moderat zu gestalten." Er regt an, den Stadtwerken eine finanzielle Unterstützung für die geplanten Investitionen zu gewähren.

Letztere hatte Stadtwerke-Chef Thomas Bethke jüngst als Hauptgrund für die Preiserhöhungen genannt. Er sprach von zirka 13 Prozent oder 120 Euro im Jahr, bezogen auf eine Durchschnittswohnung. Sowohl Schenk als auch Holger Schaffranke, Chef der städtischen Wohnungsbaugesellschaft HWB, widersprechen dem. Laut Schaffranke werden die meisten Mieter mit 20 Prozent höheren Kosten belastet. Das summiere sich im Jahr auf zirka 200 Euro. Schenk geht davon aus, dass "das für Hunderte unserer Mieter 200 bis 300 Euro im Jahr ausmachen wird". Er verweist zudem da-rauf, dass schon jetzt die Hennigsdorfer Fernwärme deutlich über dem brandenburgischen Durchschnittspreis liege, und zwar um 30 Prozent. Die jetzige Erhöhung würde bis zu 50 Prozent über diesem Mittel liegen.

Beide Geschäftsführer sehen es kritisch, dass die Stadtwerke den Grundpreis stark erhöhen, den nach Verbrauch abgerechneten Arbeitspreis aber senken. So hätten die Mieter kaum Einfluss darauf, die Rechnung durch sparsameren Verbrauch zu senken.

"Wir kämpfen für die Mieter unserer 5 000 Wohnungen", kündigte Schenk am Freitag an. Die HWB als eine der Stadt gehörende Gesellschaft muss sich hingegen mit öffentlichem Protest zurückhalten.