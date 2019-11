red

Fläming Das Frauenvokalensemble "DonnaLiedchen" ist auch in diesem Jahr wieder mit einem weihnachtlichen Programm unterwegs im Hohen Fläming. Die Sängerinnen haben Freude daran, Räume mit guter Akustik mit schönem Klang zu füllen und die Gemüter damit zu berühren und zu erheben.

Das Programm dauert rund 45 Minuten und ist für Erwachsene bestimmt. Kinder, die gern Gesang hören, sind herzlich willkommen. Zu hören sind weihnachtliche Lieder und Weisen aus verschiedenen Zeiten und Ländern, in sechs Sprachen und vier Tonlagen, in einer Mischung von folkloristisch und klassisch, bekannt und unbekannt.

Die nächsten Termine sind Sonntag, 1. Dezember, um 16.00 Uhr in der Dorfkirche Reetz; Sonntag, 8. Dezember, um 15.00 Uhr in der Dorfkirche Linthe; Sonnabend, 14. Dezember, um 18.00 Uhr in der Dorfkirche Klein Glien; Sonnabend, 21. Dezember, um 19.00 Uhr Konzert und Weihnachtsfeier mit Stehrümchen und gemeinsamem Singen in Mal’s Scheune – Studio Wiesenburg.