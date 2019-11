Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Das Bild irritiert: Ein Rettungsfahrzeug liegt auf der Seite. Feuerwehrleute stehen davor und sogar auf dem gelben Kastenwagen ist ein Mann mit Schutzweste und macht Fotos. Mitte Oktober ist der Rettungswagen in Fredersdorf-Vogelsberg (Märkisch-Oderland) mit einem Verletzten an Bord unterwegs in ein Krankenhaus. Dann nimmt ihm auf der B 1 ein Auto die Vorfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls kippt der Rettungswagen um. Es gibt drei Schwerverletzte.

"Man muss die Augen überall haben und zu 200 Prozent aufmerksam sein", beschreibt Saskia Gröhler ihre Einsätze als Fahrerin beim Rettungsdienst Oberhavel. Hauptknackpunkt: "Es ist schwer einzuschätzen, wie und ob wir überhaupt wahrgenommen werden. Punkt zwei: Wie wird reagiert, wenn man uns im Rückspiegel sieht oder hört?"

Oberhavels Rettungssanitäter stecken voller Geschichten über Beinahe-Unfälle, Ausweichmanöver, seltsame Reaktionen – lustig ist keine davon. Oft resultieren sie aus Unvermögen, Unwissenheit und Unwillen der anderen Verkehrsteilnehmer. Damit sind nicht nur Autofahrer gemeint. Auch Fußgänger und Radfahrer müssen reagieren, wenn sie blinkendes Blaulicht sehen und das Martinshorn hören.

Besondere Regeln

Wenn Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit "Sonder- und Wegerechten" unterwegs sind, ist die Straßenverkehrsordnung (StVO) außer Kraft gesetzt. Blaulicht und Sirene dürfen aber nicht nach Gutdünken eingeschaltet werden, um mal eben schneller zum Schichtwechsel zu kommen. "Das muss angeordnet werden", sagt Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord.

Die Regionalleitstelle in Eberswalde, bei der alle Notfälle aus Oberhavel, Barnim und der Uckermark eingehen, löst die Rettungsfahrt mit Warnsignalen aus, zum Beispiel wenn Lebensgefahr besteht. "Ihr fahrt mit S und W" heißt es dann knapp, sagt Dörte Röhrs. Erst dann darf der entsprechende Schalter im Wagen umgelegt werden.

Als Geisterfahrer unterwegs

Jeden Tag kommt es bei Einsätzen in Oberhavel zu brenzligen Situationen auf der Straße. "Ich war in der Anfahrt, deutlich zu hören und zu sehen, doch die Schüler sind einfach über die Ampelkreuzung gelaufen", beschreibt Rettungssanitäter Matthias Sternberg (kleines Bild) ein Erlebnis. "Sicher, sie hatten Grün, aber sie hätten stehen bleiben müssen!" Sternberg musste scharf bremsen. Die erschrockenen Jugendlichen, so vermutet er, hatten andere Dinge im Kopf oder im Ohr, laute Musik zum Beispiel. Das ist kein Einzelfall. "Wir fahren Automatik, ich habe immer einen Fuß auf der Bremse", sagt Sternberg.

Manchmal, wenn Rettungsfahrzeuge auf die Gegenfahrbahn ausweichen müssen, weil alles zugestaut ist, werden sie zu Geisterfahrern. Ihre Sonderwegerechte erlauben viel, "aber Paragraf 1 ,gegenseitige Rücksichtnahme‘ setzen wir nicht außer Kraft", sagt Fahrerin Saskia Gröhler.

"Wer mit S und W unterwegs ist, darf verkehrt in die Einbahnstraße, schneller sein, als erlaubt, aber auch langsamer. Die Fahrzeuge dürfen Straßen und Einfahrten blockieren", sagt Polizeisprecherin Röhrs. Wildes Rasen ist verboten. "Niemand darf übers Ziel hinausschießen. Die Sicherheit der anderen und die eigene gehen vor", betont sie. Das gelte auch für die Polizei. Mal eben ein Fluchtauto auf einer Verfolgungsjagd rammen oder wie im Fernsehen bei Cobra 11 einen oder mehrere Einsatzfahrzeuge crashen, das gibt es im echten Polizeileben nicht. "Wir müssen die Ressourcen schonen", bekräftigt Dörte Röhrs. "Hetzen bringt nichts. Die meiste Zeit holen wir an Ampeln und Stopp-Schildern heraus", meint ein Oranienburger Rettungsfahrer, der anonym bleiben möchte. Wir nennen ihn Bernd Schütze.

Die Fahrer kämpfen mit einem Phänomen. Sie haben Probleme, wenn sie nicht gehört werden, und sie erleben immer wieder Überraschungen, wenn sie wahrgenommen werden. "Da passieren die seltsamsten Dinge", sagt Sanitäter Sternberg. "Plötzlich ziehen Autofahrer ihren Wagen quer über die Fahrbahn. Oder sie treten unvermittelt auf die Bremse." Aber bei der Rettungsgasse "versagen viele", so Sternberg. "Sie denken nicht mit, fahren zu nah auf und haben dann keinen Platz zum Rangieren. Oder sie bleiben stur an der roten Ampel stehen, statt auszuweichen." Dabei müsse niemand in die Tasche greifen, der in so einer Situation geblitzt wird. Das lasse sich in der Regel einfach nachweisen, erklärt die Polizeisprecherin. Auf der sicheren Seite ist, wer Zeitpunkt und Ort notiert. Es gebe eine einfache Regel, wenn Feuerwehr, Polizei oder der Rettungsdienst auftauchen: "Platz machen!", sagt Röhrs. Wer auf der Landstraße unterwegs ist, müsse nicht zwingend anhalten, aber rechts blinken, um den nahenden und unter Anspannung stehenden Einsatzkräften zu sig­nalisieren, dass sie gesehen werden und überholen können. Auch der Gegenverkehr muss Platz schaffen. "Für uns ist die Fahrt in die Gegenfahrbahn lebensgefährlich, das vergessen viele", betont Bernd Schütze.

Der Frust über das Unverständnis der anderen Verkehrsteilnehmer sitzt bei den Einsatzkräften tief. "Einigen müsste eigentlich der Führerschein abgenommen werden", sagt Bernd Schütze. "Zum Beispiel wenn sich ein Motorradfahrer hinten einen Rettungswagen unter Blaulicht hängt, um schnell durchzukommen."

Das sei alles sehr nervenaufreibend: Wenn dann noch ein Mensch im Wagen ums Überleben kämpft, steigt der Stresspegel enorm. Dazu kommen die Gaffer und diejenigen, die filmen. Schütze schüttelt den Kopf: "Die haben keinen Respekt davor, dass es den Menschen schlecht geht." Dann äußert er einen Wunsch. "Ich bitte um Verständnis für unsere Arbeit. Es könnte auch die eigene Mutter sein, die da verletzt liegt."