Hans Still

Wandlitz (MOZ) Manche Überraschungen lassen sich bei noch so großem Willen nicht ignorieren: Das denken sich seit Mittwoch nicht wenige Betrachter der Tanne, die mit großer Sorgfalt vor dem Wandlitzer Rathaus aufgestellt wurde. Beim Betrachten wächst nach und nach die Erkenntnis, die auch im richtigen Leben, also zwischen Mensch und Mensch, gelegentlich Bestätigung findet. Ästhetisches Empfinden hängt manchmal mit gelungenen Proportionen zusammen, was im Fall der Tanne nichts anderes bedeuten soll, als dass die Pracht eines Baumes sicher zunimmt, wenn er zum Boden hin buschiger als in der Spitze ausfällt.

Jedenfalls haben die Männer vom Bauhof alles gegeben, um dem Grün zusätzlich Glanz zu verleihen. Glücklicherweise wurde die Lichterkette schon erfunden, sodass wir, geblendet vom funkelnden Schein, zunächst das Glitzern wahrnehmen und die kleinen Problemzonen übersehen können.

Anders liegen die Dinge beim Barnim-Panorama – auch dort regt ein Tannenbaum unsere Fantasie an. Kopfüber baumelt der grüne Hoffnungsträger über dem Allradtraktor Kirowez K-700, der zur DDR-Zeiten aus der ruhmreichen Sowjetunion in den deutschen Osten kam. Sogar geschmückt wurde der Tannenbaum, der uns dergestalt auf eine nunmehr 400 Jahre alte Tradition hinweisen möchte. Angeblich stellten im 16. Jahrhundert städtische Zünfte in Straßburg erstmalig Bäume auf, um die düstere Winterzeit mit grünen Zweigen zu schmücken. Nichts anderes taten am Freitagvormittag die Basdorfer Schüler der Klasse 6a, die mit selbst gebastelten Ketten und Kugeln zum Basdorfer Weihnachtsmarkt gekommen waren, um diesen aufzuhübschen. Die Lehrerin Angela Poley machte sich mit ihren Schülern wirklich vergnügt ans Werk, da wehte bereits ein Hauch der Vorweihnachtszeit um die Ecke. Zumal am Sonntag der erste Advent unsere Aufmerksamkeit fesseln wird.