Brandenburg an der Havel Die Stadtverwaltung Brandenburg weist aufgrund mehrere Vorfälle nochmals darauf hin, dass die städtische Straßenreinigung Laub von Gehwegen und Fahrbahnen nicht mitnehmen muss.

Das tägliche Arbeitspensum für eine Kehrmaschine ist in festen Tourenplänen mit zahlreichen Haltverbotszeiten für die Reinigung festgelegt. Es liegt auch nicht im Ermessen des jeweiligen Kraftfahrers, ob er das heruntergefegte Laub in einem gesonderten Arbeitsgang noch mitnehmen kann. Die Beseitigung der Blätter von Gehwegen und Straßenraum gehört zur Anliegerreinigungspflicht. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Laub von Straßenbäumen oder von privaten Bäumen stammt.

Die Stadtverwaltung weist deshalb noch einmal daraufhin, dass das Ablagern von Straßenkehricht und Laub auf der Fahrbahn eine Ordnungswidrigkeit laut Straßenreinigungssatzung ist, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Ebenso ist es unzulässig, das Laub in den Wald zu bringen, weil dadurch das empfindliche Gleichgewicht des Ökosystems Wald zerstört wird. Auch die freie Natur ist dafür keine Entsorgungsstelle.

Als kostenfreie Entsorgungsmöglichkeiten können sowohl die Eigenkompostierung als auch die Biotonne genutzt werden. Außerdem sind Laubsäcke für einen Euro pro Stück in der Stadtverwaltung Brandenburg beim Bürgerservice, Nicolaiplatz 30, bei der Fachgruppe Umwelt und Naturschutz, Caasmannstraße 1 B, in den Ortsteilverwaltungen sowie am Wertstoffhof, August-Sonntag-Straße 3, erhältlich. Die Abholung der gefüllten Laubsäcke erfolgt am Abfuhrtag der Biotonne oder nach Terminvereinbarung über die Telefon-Hotline 03381/32 37 37.

Zur Unterstützung der reinigungspflichtigen Anlieger stehen an einigen Standorten im Dezember zudem wieder Container zur Entsorgung für Laub von öffentlichen Straßen von städtischen Bäumen zur Verfügung. Mit diesen Containern sollen anliegerreinigungspflichtige Bürger bei der Entsorgung von Straßenlaub insbesondere dort, wo ein sehr hoher Laubanfall von Straßenbäumen besteht, entlastet werden.

An folgenden Standorten stehen die Container jeweils 14 Tage lang:

Die Container werden mit Telefonnummern beschriftet sein, um die Verwaltung informieren zu können, falls ein Container voll ist und eine Zwischenleerung erforderlich wird.

Um das Laub anschließend kompostieren zu können, dürfen keine Müllbeutel, Verpackungen oder andere Abfälle in die Container verbracht werden. Es wird auch dringend darauf hingewiesen, dass keine privaten Gartenabfälle in diese Container gehören. Alle Anwohner werden gebeten, auf eine ordnungsgemäße Nutzung zu achten.