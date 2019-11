BRAWO

Brandenburg "Wie war das damals? Wie kam es am 19.12.1989 zum Runden Tisch in unserer Stadt, wie hat er gearbeitet und was waren die Herausforderungen in der unmittelbaren Wendezeit? Wie wurde zum Beispiel die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet, wie die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger? Das sind einige der spannenden Fragen, die wir beim Runden Tisch 2.0 gemeinsam besprechen wollen, aber auch die Frage, was wir für heute daraus lernen können", erklärt Oberbürgermeister Steffen Scheller.Für den Runden Tisch 2.0 konnten mit Cornelia Radeke-Engst (ehmalige Dompfarrerin und Leitung Runder Tisch), Bertram Althausen (ehemaliger Jugendpfarrer und Vertreter Neues Forum), Norbert Langerwisch (ehemaliger Polizeichef für die Stadt Brandenburg), Dr. Helmut Schliesing (Vertreter der SPD und erster Nachwende-Oberbürgermeister) und Manfred Otto (Mitgründer SPD-BRB und Mitglied Runder Tisch) Menschen und Persönlichkeiten des damaligen Runden Tisches gewonnen werden, die eine entscheidende historische Phase der Stadt mit geprägt und die ersten Schritte in die neue Zeit gegangen sind. Menschen, die Verantwortung übernommen haben für das glückliche Gelingen der friedlichen Revolution vor 30 Jahren. "Sicher werden wir in der Gesprächsrunde einen einmaligen Einblick in die damaligen historischen Ereignisse erhalten und auch persönliche Erlebnisse, oder die eine oder andere persönliche Anekdote erfahren. Ich würde mich freuen, wenn sich viele Brandenburger sich dafür interessieren und am Dienstag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr den Weg in den Ratskeller finden würden" lädt Oberbürgermeister Steffen Scheller ein. Nach der Begrüßung durch das Stadtoberhaupt werden die Gesprächsteilnehmer unter der Moderation von Dr. Ellen Ueberschär (Theologin, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung und Mitglied Domkapitel des Brandenburger Doms) zu Wort kommen.