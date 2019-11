Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Die Stadt umfahren, um das Zentrum entlasten zu können, war bereits Thema der Verkehrsplaner in den 1960er Jahren. Daraus resultierte der Bau der West-Tangente, die in Teilen seit 1972/73 durchhält. Zwar für eine Stadt, die auf 100.000 Einwohner wachsen sollte, geplant – allerdings bei einem mobilisierten Verhältnis von einem KFZ auf drei Personen. Der Abschnitt von der Geschwister-Scholl- bis zur Wilhelmsdorfer Straße hatte den Anfang gemacht, mit der neuen Havelbrücke ging es 1983 weiter gen Norden bis zum Neubau der Gördenbrücke 1989. Dreißig Jahre später wird die marode Straße in entgegengesetzter Richtung angepackt, um die vierspurige Trasse durchgängig fit zu machen – beidseitig in Begleitung eines Radweges. So das weite Ziel laut Frank Schmidt, der die Region West im Landesstraßenbauamt verantwortet. Der Anfang war bekanntlich 2017/18 gemacht und die alte Straße zwischen dem Ortseingang Brandenburg und dem Silokanal erneuert und zum Teil verbreitert. Für den 2. BA, so Schmidt, sei das Ausschreibungsprozedere im Gange, um 2020/21 die Trasse zwischen Silokanal und B1/B102-Knoten anpacken zu können. "Einige Vorarbeiten sind schon erledigt, Bäume gefällt, die Böschung freigemacht", schildert Schmidt. Starten soll die Baustelle nächsten März ab Gördenbrücke, Baustellenende ist dann vor Brandenburgs breitestem Brückenbauwerk – der "Brücke 20. Jahrestag" am Altstadt-Bahnhof. Für sie sagt Schmidt den Ersatzneubau in den Jahren 2026/27 voraus, "wir sind bereits in der Planung."

Indes werden die weiteren, alten Bauabschnitte der Ortsumfahrung abgearbeitet: der 3. BA erstreckt sich von der Havel bis zum Jacobsgraben (2022/23), woran sich als vierter Abschnitt (2024-26) das "Bauwerk 19.04" anschließt, also der Ersatzneubau der Eisenbahnbrücke in der Potsdamer Straße, einschließlich der Fuß- und Radwege und der Brückenrampen, sodass sich die Baustelle etwa von der Kreuzung nahe Lidl-Markt bis zum Neujahrsgraben erstrecken wird. "Das ist ein sehr aufwendiges Bauwerk, da die Brücke aus zwei Brückenteilen besteht. Das hat wiederum den Vorteil, das erst eine und dann die andere Seite erneuert wird und die Befahrbarkeit – bei entsprechende Tonnagebegrenzung – in beide Richtungen gewährleistet bleibt", so Frank Schmidt. Eine Bypassbrücke schließt er aus.

Da die jüngeren Straßenabschnitte wie am Hauptbahnhof erhalten bleiben, sollte die Westtangente im Jahr 2027 den Verkehrsanforderungen der Gegenwart gerecht werden können. Sicher ist, dass eine "Ostumfahrung" nicht für Entlastung sorgen wird. Die Idee wurde schon oft verworfen. Weder die große Kurve, die neben Dominsel und Neustadt übers Brachland hätte führen können, noch die innerstädtische Osttangente, die laut 1970er-Jahre-Vision vom Neustädtischen Markt über den Dom zum Grillendamm führen sollte. Sie wurde damals als "Aufgabe für die Zeit nach dem Jahr 2000" angesehen. Ähnlich zukunftsweisend nahmen die Vorfahren in den 1920er Jahren von ihrer Idee Abstand, die Friedrich Grasow 1926 in seinem Stadtführer – basierend auf der Idee von Stadtbaurat Moritz Wolf – angekündigt hatte: Das am Grillendamm geschaffene Sportzentrum "erhält nach Fertigstellung der geplanten Brücken über die trennenden Havelarme von der verlängerten Hammerstraße nach Kleins Insel und dem Grillendem eine bequeme Verbindung mit der inneren Neustadt."