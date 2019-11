Christina Sleziona

Fürstenwalde (MOZ) Sterne fräsen, Glocken schleifen, Tannen lackieren – für die Beschäftigten der Christophorus Holzwerkstatt in Fürstenwalde sind die Weihnachtsarbeiten im vollen Gang. Schon im September kamen die ersten Anfragen nach den festlichen Deko-Artikeln, erzählt Sven Hettwer, Abteilungsleiter Eigenproduktion. Damit es in der Adventszeit nicht zu hektisch wird, werden die Produkte bereits im Sommer geplant.

Arbeit trotz Frührente

Etwa 420 Menschen mit Behinderungen sind in den Christopherus Werkstätten beschäftigt. 28 von ihnen arbeiten in der Holzwerkstatt. Die Arbeit hier sei sehr abwechslungsreich, sagt Bernd Holzinger, der gerade dabei ist, eine Steckpuzzleform zurecht zu fräsen. "Es gibt immer wieder neue Aufträge und wir wechseln auch untereinander die Maschinen", erklärt der 56-Jährige. Ganz offen erzählt er von seiner geistigen und körperlichen Beeinträchtigung. Wegen eines Beckenschiefstands könne er nicht lange an einer Maschine stehen, trotzdem gefiele ihm die Arbeit sehr. In der Tat so sehr, dass er seit sechs Jahren hierherkommt – und das, obwohl er als Frührentner gar nicht müsste. Um den Zuverdienst ginge es dem Fürstenwalder nicht. "Meine Betreuerin hat mir geholfen, hier rein zu kommen. Ich lebe allein und jetzt bin ich unter Leute."

Ein Ansporn, den Sven Hettwer teilt. "Der Zuverdienst ist nicht groß, für das Taschengeld würden andere nicht mal aufstehen. Aber es geht uns als Rehabilitaionseinrichtung viel mehr darum, Gemeinschaft zu schaffen und die Menschen mit Behinderungen als Teil der Gesellschaft zu aktivieren."

Sven Hettwer freut sich daher sehr über die bundesweite Nachfrage. Als Dauerbrenner aus der Holzwerkstatt wären vor allem die Steckpuzzle bei Privatkäufern und Händlern gefragt. Was auch ein Problem sein kann: "Ein Unternehmen auf dem freien Markt würde sich natürlich sehr freuen und sofort die Produktion ankurbeln. Wir können das nicht. Zum einen, weil der Druck zu groß wird. Zum anderen, weil es immer nur die dieselben Arbeitsschritte wären, von denen die Beschäftigten nichts mehr lernen würden", so Hettwer.

Schneemann wartet schon

Sich kreativ auszuleben, sei ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit – auch in der Keramikwerkstatt, in die es als nächstes geht. Hier stehen einen halben Meter große Ton-Schneemänner neben Tellern, Tassen und Schalen auf einer Anrichte zum Trocknen. Einen Tisch weiter, formt die 37-Jährige Mandy eine Figur. Ein Hahn soll aus rotem Ton entstehen, für den sie sehr vorsichtig die Flügel formt.

Die junge Frau freut sich sehr auf Weihnachten. Auch wenn sie noch gar nicht so recht weiß, was sie an den Feiertagen machen möchte. Viele der Beschäftigten, wie Bernd Holzinger, möchten auf jeden Fall bei der Weihnachtsfeier ihrer Werkstätten dabei sein. Für die entsprechende Festatmosphäre haben schon die Schwerbehinderten des Förder- und Beschäftigungsbereichs gesorgt.

Ihr gefertigter Weihnachtsschmuck begrüßt den Besucher beim Eintreten. Und auch ein großer Weihnachtsbaum steht in der Cafeteria. Ja, für die Beschäftigten in den Christophorus-Werkstätten kann Weihnachten gar nicht früh genug kommen.

Der Christophorus Shop in der August-Bebel-Straße 1-4 in Fürstenwalde bietet neben den Keramik- und Holzprodukten auch Kerzen aus der Tandemwerkstatt an. Das Sortiment wird ständig durch Zukauf von Produkten aus anderen Werkstätten für Menschen mit Behinderung erweitert. Öffnungszeiten sind: Montag von 10 bis 15 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr.