Britische Musik in Wiesenburg

Wiesenburg Brits? Ja, es gibt sie, die Briten im Fläming! Am kommenden Sonnabend, 7. Dezember, laden sie ein zu einem abwechslungsreichen Abend mit Musik aus Großbritannien in Mal‘s Scheune. Von englischem Folk bis zu James Bond, von den Beatles und Stones zu Hits von Oasis und Depeche Mode... dazu viel Hippie Shake vom Hausherrn!

Es erwartet die Zuhörer Live-Musik auf der Bühne von Profis und Musikliebhabern aus Borkheide, Borkwalde, Berlin, Bad Belzig und Wiesenburg mit Multi-Media-Spektakel auf der großen Leinwand der Scheune. Sing-along und Disco mit besonders beliebten Titeln stehen ebenfalls auf dem Programm. Dazu britische Stimmung und gutes Essen! Be welcome! Zu erleben ab 20.00 Uhr in Mal’s Scheune – Studio Wiesenburg. Kartenvorbestellungen unter der Telefonnummer: 0178/6975720.