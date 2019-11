red

Niemegk Am kommenden Donnerstag, 5. Dezember, um 19.00 Uhr wird das weihnachtliche Russland in der St-Johannis-Kirche Niemegk lebendig. Das "DuoDa" - bestehend aus Alexander Danko am Bajan, dem russischen Knopfakkordeon und seiner Frau Elena Danko - präsentiert Volkslieder und traditionelle weihnachtliche Musik aus Russland. Im Laufe des Konzertes erzählen sie über ihre Lieder und erklären, worum es in den Geschichten geht. Der Eintritt ist frei um eine Spende für die Musiker wird während des Konzerts gebeten.