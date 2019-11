MOZ

Oberhavel Für jeden Einkauf erhalten Kunden ab dem kommenden Jahr einen Kassenbon. Ob sie wollen oder nicht, selbst für ein einzelnes Brötchen oder für den Döner muss der Kassenzettel über die Theke gereicht werden. Die Frage, ob der Kunde oder die Kundin den Zettel haben möchte, entfällt. Es gilt dann eine Bonpflicht. Das kommt bei vielen Einzelhändlern gar nicht gut an. Die Belegeausgabepflicht soll für Steuergerechtigkeit sorgen.

Registrierkassen müssen dann technisch so ausgerüstet sein, dass jede Eingabe digital im Kassensystem aufgezeichnet und nachträglich nicht mehr manipuliert werden kann. "Es gibt aber keine generelle Registrierkassenpflicht", sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler. Offene Kassen bei Vereinen, Hofhändler, oder auf Märkten sollen weiterhin möglich sein, so Feiler.

Kostentreiber

Dennoch sind die Einzelhändler über den zusätzlichen Aufwand unzufrieden. Auf der Innungsversammlung der Bäcker Oberhavels "haben sich alle über das Thema gefreut", merkt Obermeister Fred Plessow aus Teschendorf ironisch an. Für ihn ist das ein Schritt, "die kleinen Bäcker wegzurationalisieren".

"Aus Sicht des Finanzamtes ist die Bonpflicht vielleicht verständlich. Aber aus ökologischer Sicht ist sie katastrophal. Die meisten Kassenbons bestehen doch aus umweltschädlichen und nicht recycelbaren Thermopapier", sagt Grit Glowacki vom Oranienburger Naturkostladen Oranjeboom. Sie nutze für ihre Kasse zwar Bonrollen aus normalem Papier, kenne aber in Oranienburg nur noch einen weiteren Laden, der die auch verwendet. "Für uns ist das natürlich auch ein Kostenfaktor", sagt sie. Im Moment wünsche nur einer von zehn Kunden überhaupt einen Bon nach dem Einkauf.

Uwe Feiler weist aber auch auf Ausnahmen hin. Für Kleinverkäufe könnten Händler Ausnahmen beim Finanzamt beantragen, damit die Belegpflicht nicht zum Kostentreiber wird. Zunächst gelte auch eine Übergangspflicht. Nur kürzlich und ab 2020 neu angeschaffte Kassen müssten die Bons ausdrucken. Für ältere Kassen gelte eine Übergangsfrist bis 2023.

Schwarze Schafe

Für Eileen Bohm, der Obermeisterin der Friseurinnung in Oberhavel, ist die Bonpflicht vor allem mit Investitionen und einem Mehraufwand verbunden. "Ich musste mir einen Bondrucker kaufen und Kassenrollen dazu", sagt sie. "Wir wollen alle nachhaltiger werden, und jetzt müssen wir Papier ohne Ende ausgeben." Natürlich gebe es im Handwerk immer schwarze Schafe, "aber jetzt schert man uns alle über einen Kamm." Die neue Regelung soll Steuerbetrug und damit auch Schwarzarbeit eindämmen. "Wenn der Kunde aus dem Laden läuft und keinen Bon hat, könnte er auch nicht ins Kassensystem eingetragen worden sein", nimmt sie die Befürchtung der Regierung auf.

Als kleines Unternehmen könne man sich zwar befreien lassen, aber das sei mit einem enormen bürokratischen Aufwand verbunden. Bons werden in Friseurläden bisher selten ausgegeben. "Die Kunden wollen meist keinen." Für Eileen Bohm kommt noch ein weiterer Punkt hinzu: Die Bonpflicht ist nur ein erster Schritt. "Ab September 2020 müssen alle Kassensysteme zertifiziert sein. Es weiß aber noch niemand genau, wie das gehen soll." Für sie heißt es dann erneut: noch mehr Aufwand.

Bis September gilt also eine Übergangsfrist, weist Günter Päts, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Brandenburg-Berlin in Neuruppin hin. Hintergrund ist die technische Sicherheitseinrichtung (TSE), mit der alle Kassen ausgerüstet werden müssen. Diese TSE gibt es aber derzeit gar nicht auf dem Markt "weil sie alle haben wollen und die Produzenten nicht nachkommen", so Päts.

Doris Schley, Inhaberin eines Blumengeschäfts in Fürstenberg, sieht der Kassenbon-Pflicht entspannt entgegen. Für sie ändere sich nichts, sagte Schley auf Nachfrage. Das Kunden bei ihr einen Kassenbon bekommen können, "das ist bei mir schon selbstverständlich", so Schley.