Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Mit vier seltenen Motiven aus der Ritterstraße wird die "Einst und Jetzt"-Reihe im Dezember fortgesetzt. Dass einst schwer gerüstete, berittene Krieger den Hauptweg von der Alt- zur Neustadt nutzten und dadurch die "Ritterstraße" prägten, wäre zu profan. Vielmehr wird für andere Ritterstraßen in Deutschland der Name abgeleitet von Wohngegenden des niederen Adels, der sich im Mittelalter gern als Ritterstand definierte. Einige Nachfahren durften sich sogar an der feierlichen Zeremonie des Ritterschlags erfreuen, was sich im Adelsregister niederschlug und manchmal im "Rittergut". Viele begnügten sich auch mit stattlichen Häusern in Städten, natürlich neben ihresgleichen. Darauf könnte die Ritterstraße in Brandenburg fußen. Die im Gegensatz zum nahen Umfeld etwas großzügigere Parzellierung laut Hedemann-Plan von 1722 untermauert die Vermutung, dass es sich um bessere Wohnadressen gehandelt haben könnte. Die Lage der Straße – als Magistrale der Altstadt – und die direkte Verbindung zur Neustadt sprechen für sich. Allerdings ist aus heutiger Zeit nur die Ritterstraße 96 als dementsprechend imposant geläufig, entstammt allerdings dem Barock. Die meisten (zweigeschossigen) Häuser wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut, größere Dreigeschosser wie Nr. 83, 85, 92, und 95 um 1900. Zu den Zweigeschossern zählt die Ritterstraße 98, die einst die Nr. 17 und 18 waren und über einen gemeinsamen Treppenaufgang erschlossen sind. Vollbracht vermutlich von Fotograph Fr. Schroeder – dessen Name sich auf der Karte aus dem Jahr 1916 findet –, der noch im Adressbuch von 1897 als Eigentümer der Nr. 18 und bereits 1904 für "17-18" eingetragen ist. Das "Soldatenheim vom Roten Kreuz" (laut Foto) ist ein Resultat des Ersten Weltkrieges. Später sind in dem Wohn.- und Geschäftshaus Barbier, Gardinengeschäft und Jahns erstes "Hochzeits-Paradies" zu finden und seit 1996 der Altstadt-Pub – erst als Mieter der wobra und inzwischen von Knut Strefling, der die Doppelimmobilie 2016 erwarb und 2019/20 saniert.