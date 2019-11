Das ist Kater Karlchen. Der liebe Hauskatzenmann ist in Pritzerbe zu Hause und freut sich schon tierisch auf Weihnachten: "Ich liebe es, wenn meine Mama alles aufstellt und vorbereitet zur Weihnachtszeit. Ich will immer und überall dabei sein und damit spielen. Alles, was blinkt und glitzert, finde ich toll." Viel Spaß Karlchen! © Foto: privat

BRAWO