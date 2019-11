Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Endlich wieder bei Herrchen Ethan gelandet findet Bailey in dessen Enkelin CJ eine neue beste Freundin. Doch die geht irgendwann ihren eigenen Weg und verlässt die Farm. Der Hund fühlt sich ebenso verlassen und will alles daran setzen, dem Mädchen zu folgen. Dies geschieht nicht nur über verschiedene Umwege, sondern auch verschiedene Körper. Denn mitunter gibt es Gründe, den Wirt zu verlassen. Und so erleben Bailey und nicht zuletzt CJ einige - auch haarsträubende Abenteuer, bis sie letztlich wieder vereint sind.

Never change a winning team gilt auch bei Filmplots. Und nachdem die eher ungewöhnliche Geschichte von der Hundeseele, die in verschiedenen Körpern schlussendlich wieder zu seinem richtigen Herrchen zurückfindet, so gut funktioniert hat, macht’s Gail Mancuso einfach nochmal. Großartig etwas verändert zur Vorlage von Lasse Hallström hat sich jedenfalls nicht. Und was soll man sagen, auch dieses Mal verfehlt die Produktion ihr Ziel nicht. Die Protagonisten sind liebenswert, egal als welche Rasse, der Kuschel- und Emotionsfaktor ist hoch. Alles wird vor allem für ein jüngeres Publikum super aufgearbeitet und auch die Erwachsenen sollten Spaß an der Geschichte haben.

Genre: Unterhaltung; FSK: o.A.; Laufzeit: 109 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: Gail Mancuso; Josh Gad, Dennis Quaid, Kathryn Prescott; CHN/USA 2019