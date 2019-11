BRAWO

Brandenburg an der Havel Groß war die Enttäuschung als sich Stefanie Dietrich und Frank Jesko-Idler im vergangenen Jahr vom Brandenburger Publikum verabschiedeten und das Ende ihrer Weihnachts-WG bekannt gaben. Aber geht das denn? Die Vorweihnachtszeit ohne "Weihnachten mal anders"? – Natürlich nicht! Sie kehren in diesem Jahr auf die Bühne des Brandenburger Theaters zurück. Denn beide sind nur umgezogen und haben sich räumlich vergrößert. Aber eins ändert sich natürlich nicht: Sie feiern auch in diesem Jahr in bewährter Tradition das Fest der Liebe und der Zuckerherrlichkeit… nur größer, schöner und bunter, mit Weihnachtsmann und Christkind und unter dem Titel "Weihnachten mal anders XXL". Zu erleben ist die Premiere des Weihnachtswahnsinns am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr auf der Studiobühne. Karten sind unter 03381/511 111 zu haben. Foto:Menzel