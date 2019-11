BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Brandenburger Bläserchor eröffnet auch in diesem Jahr die stimmungsvolle und besinnliche Reihe der Adventsmusiken bei Kerzenschein im Brandenburger Dom. Alte Musik in geschichtsträchtigen, schützenden Gemäuern – Musik, die wirklich einlädt, sich kurz dem Trubel der Vorweihnachtszeit zu entziehen. Zeit der Muße und des Innehaltens, zu der der Brandenburger Bläserchor am Mittwoch, 4. Dezember, um 18.30 Uhr mit seinem Programm "Adventsweisen der Renaissance" als Konzert zum Mitsingen einlädt. Der Eintritt ist frei, Spenden jedoch herzlich erbeten. Zudem wird warme Kleidung empfohlen.