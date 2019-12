Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Als Daniela Laicht am 14. November, einem Donnerstag, gegen 22.45 Uhr von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte sie Licht im oberen Geschoss ihres Hauses in der Fangschleuser Wiesenstraße. "Hab ich wohl morgens angelassen", dachte sich die 48-Jährige.

Dass im Flur eine Handtasche auf dem Boden lag, machte die Grünheiderin auch nicht stutzig. "Ist wohl vom Tisch gefallen", sagte sich die Ahnungslose. Als sie dann jedoch nach oben ging, um im Schlaf- und im Gästezimmer das Licht zu löschen, traf sie das Entsetzen: Einbrecher hatten alle Schränke durchwühlt. Ein Luftzug führte sie ins Erdgeschoss, rührte dort von der offen stehende Terrassentür. Geschockt alarmierte sie die Polizei, rief zur Überbrückung und Beruhigung eine Freundin an. Angst und Unsicherheit beherrschten Daniela Laicht. "Zum Glück waren die Täter weg."

Nach zehn Minuten traf die Streife bei ihr ein, kurze Zeit später ein weiterer Beamter mit einem Fährtenhund. "Er hat eine Spur gefunden, die bis zur Straße verfolgt werden konnte", erinnert sie die Frau. Noch in der Nacht rückte ein Kriminaltechniker an, der zweieinhalb Stunden lang akribisch den Tatort untersuchte. "Die Diebe haben meinen Schmuck gestohlen, darunter die Eheringe meiner Eltern und Großeltern. Die sind unwiederbringlich weg." Was noch heute sichtbar ist, die Einbrecher hatten die Terrassentür aufgehebelt. An vier Stellen sind die, wahrscheinlich mittels großem Schraubendreher verursachen Spuren Zeugnis der Tat. Der abgeschlossenen Türgriff konnte nichts verhindern. Eine Scheibe der Doppelverglasung ist bei der Gewaltanwendung gesprungen.

An diesem Donnerstag, zwei Wochen nach dem Einbruch, war Revierpolizist Marco Genschmar mit der Straftat befasst. Er befragte Nachbarn, ob ihnen etwas aufgefallen ist. "Dieser Rhythmus ist bewusst gewählt, dann haben sich die Leute schon mal ausgetauscht und genauer nachgedacht." Die so zusammengetragenen Informationen wird Genschmar nun den ermittelnden Kriminalisten zuarbeiten.

Ebenfalls am Donnerstag hatte Daniela Laicht Besuch von Thomas Krause vom Präventionsteam der Polizei. Er hatte die Fangschleuserin kontaktiert, ihr eine Beratung angeboten, um das Haus besser zu schützen. "Ich werde definitiv etwas verändern." Krause erklärt, dass Einbrecher in 80 Prozent der Fälle durch die Fenster oder die Terrassentür eindringen. Diese werden wiederum zu 80 Prozent aufgehebelt. Bei seinem Besuch schaut er sich die Gesamtsituation an. "Die Hecke zum Nachbarn sollte nicht zu hoch sein, damit das Grundstück einsehbar ist." Er rät zu Bewegungsmeldern, die auf die Täter zumindest störend wirken. Einbruchhemmende Fenster und Türen sind letztlich das A und O. "Es müssen keine neuen sein, die meisten lassen sich nachrüsten."

Daniela Laicht ist froh über die Beratung. Auch wenn sie ihr nur für die Zukunft hilft. "Vieles ist bekannt, aber es kostet ja auch Geld. Ich muss zugeben, ich war zu sorglos." Sie rät, sich beraten zu lassen. "Ich mache das auch öffentlich, zum Beispiel am 10. Dezember, ab 19 Uhr, im Schöneicher Rathaus", sagt Krause.