René Wernitz

Havelland (MOZ) Ostkolonisation ist ein Begriff aus der Geschichtswissenschaft. Gemeint ist der Landesausbau deutsch-christlicher Feudalherren im Osten des Reichs. Dieser setzte Mitte des 12. Jahrhunderts ein. Doch auch aus polnischer Richtung gab es Bestrebungen.

Am Anfang stehen Entwicklungen des 10. Jahrhunderts. Deutschland und Polen gab es damals noch nicht. Doch formierten sich widerstreitende Fraktionen in West und Ost, die sich gern die zwischen ihnen liegenden Gebiete einverleibt hätten. Im Winter 928/929 hatte König Heinrich I. durch Eroberung slawischer Territorien östlich der Elbe eine neue Zeit eingeläutet. Unter anderem brachte er die Brandenburg unter seine Kontrolle, 929 gründete er die Burg Misni (heute Meißen). Sein Sohn, Otto I., gründete Mitte des 10. Jahrhunderts die Missionsbistümer Merseburg, Zeitz, Meißen sowie Brandenburg und Havelberg. Diese wurden zu christlichen Schaltzentralen. Auch im Havelland sollte der Glaube an Jesus Christus Einzug halten.

Jenseits der Oder hatte sich um 960 Fürst Mieszko zum ersten Herzog Polens aufgeschwungen. Er nahm das Christentum an und bekehrte fortan sein Volk. Er gründete das Bistum Posen. Mieszkos Sohn, der spätere polnische König Boleslaw I. Chrobry, gründete um das Jahr 1000 das Bistum Gnesen, rund 50 Kilometer östlich von Posen.

Inzwischen hatten sich die slawischen Stämme zwischen Elbe und Oder vom westlichen Joch befreien können. 983 hatte es einen großen Aufstand gegeben, bei dem auch die Bischöfe von Brandenburg und Havelberg vertrieben wurden. Frei nach dem Motto der Feind meines Feindes ist mein Freund kam es Anfang des 11. Jahrhunderts zu einer gegen Boleslaw gerichteten Allianz zwischen Slawen und König Heinrich II. Polnischer Höhepunkt der Auseinandersetzungen war ein Feldzug, der Boleslaw I. Chrobry bis vor Magdeburg brachte.

Aus dem Frieden von Bautzen, geschlossen 1018, ging der polnische Regent als großer Gewinner hervor. Er bekam die Ober- und Niederlausitz. Die Territorien nördlich davon bekam er nicht. Die durch Boleslav III. in den 1120er Jahren erfolgte Gründung des Bistums Lebus, am westlichen Ufer der Oder, offenbart die Konstanz der Ambitionen in Richtung Osten.

Das Ende der slawischen Ära zwischen Oder und Elbe läutete 1147 der sogenannte Wendenkreuzzug ein, der um das Havelland allerdings einen weiten Bogen machte. Neben deutschen und dänischen waren auch polnische Truppen beteiligt.

1150 starb mit Pribislaw-Heinrich der letzte Fürst des Stammes der Heveller, sein havelländisches Reich erbte Markgraf Albrecht der Bär. Doch mit mutmaßlich polnischer Hilfe war es einem Verwandten des vormaligen Herrschers gelungen, die Brandenburg zu erobern. Jazca von Köpenick musste sich aber 1157 zurückziehen. Der Ostkolonisation stand nun auch im Havelland nichts und niemand mehr im Weg.