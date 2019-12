Uwe Spranger

Strausberg (MOZ) Rund 40 Vertreter von Kommunen, Behörden und Firmen haben Mittwoch im Campus Strausberg der Bundeswehr die Abschlussveranstaltung des diesjährigen Konversionssommer besucht. Das Forum für Konversion und Stadtentwicklung im Land Brandenburg (Fokus) organisiert jedes Jahr Fach- und Publikumsveranstaltungen, um die Thematik Umwandlung ehemals militärisch genutzter Liegenschaften in den Mittelpunkt zu rücken.

Bürgermeisterin Elke Stadeler zählte in ihrem Beitrag rund ein Dutzend Konversionsstandorte in der Stadt auf, vom Sport- und Erholungspark in der Vorstadt über Fontane-/Elisabeth-/Hegermühlen-/Bad-/Fritz-Reuter-/Artur- Becker-Straße bis hin zu Schwimmhalle, Stadion und Flugplatz. Mit dem Einfamilienhausgebiet an der Hegermühlenstraße beim Sitz des Wasserverbandes sowie den früheren Offizierswohnungen zwischen Hegermühlen- und Walkmühlenstraße, die jetzt die SWG vermietet, gehören auch zwei Gebiete zum diesjährigen Schwerpunkt: Vor 25 Jahren waren die russischen Streitkräfte aus dem Osten Deutschlands abgezogen, so dass deren einstige Objekte im Visier waren.

In der Beziehung gibt es in Strausberg nicht viel Neues, denn die jetzt unbebauten einstigen Kasernenflächen an der Hegermühlenstraße müssen laut Förderbestimmungen von damals mindestens noch einige Jahre grün bleiben. Entwicklung zeichnet sich hingegen für das Areal an der Ecke Elisabethstraße ab. Zwischenzeitlich sei das Gelände mehrfach verkauft worden, berichtete die Bürgermeisterin. Nunmehr gebe es nicht nur ein B-Plan-Verfahren, sondern man habe auch einen Partner, der offenbar ernste Absichten hege, hieß es aus dem Rathaus.

1000 neue Einwohner möglich

Stephan Regeler, Leiter der Hauptstellen Verkauf Berlin und Brandenburg bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), kündigte überdies Entwicklung auf den ehemaligen Armeeflächen am Mühlenweg im Osten an. Dort wo jetzt noch vor allem große Hallen und Garagen und einzelne Häuser stehen, könnte "ein halber neuer Stadtteil" mit "bestimmt 1000 neuen Einwohnern" entstehen, prognostizierte er. Erst in dieser Woche habe es wieder Gespräche im Rathaus gegeben. Ein erstes Erschließungs- und Parzellierungskonzept für etwa ein Drittel der insgesamt knapp 25 Hektar liege vor. Im an den Otto-Grotewohl-Ring angrenzenden Bereich könnten "Punkthäuser" ähnlich denen im bereits veräußerten vorderen Teil des Mühlenweges entstehen, auf der anderen Seite Reihen- und Einfamilienhäuser.

Vielleicht gebe es ja für den Mehrfamilienhausbau Interesse bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Für sozialen Wohnungsbau und kommunale Zwecke wie Kita, Schulen oder Straßen kann die Bima seit etwa einem Jahr auch Preisnachlässe beim Grundstücksverkauf gewähren. Als Beispiel nannte er die Begegnungsstätte der Volkssolidarität in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Sie wurde am 1. Oktober für einen Euro an die Stadt verkauft, heute soll die Übergabe stattfinden.

Teile des Mühlenweg-Areals würden, wie im Flächennutzungsplan vorgesehen, grün bleiben, versicherte er. Bis zur Baureife rechnet er mit einem Zeitraum von etwa drei Jahren, denn zunächst müsse ein Planungsverfahren angeschoben werden. Momentan sind noch "Investoren" als Partner für die Realisierung vorgesehen, aber "in Ballungsräumen" kann sich die Bima inzwischen auch eigene Aktivitäten als Bauherr vorstellen.