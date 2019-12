Peter Wittstock

Rathenow Fotograf und Verleger Adolf Mewes schoss vor etwa 100 Jahren das historische Foto aus der Dunckerstraße Nr. 6 seiner Heimatstadt Rathenow. In diesem imposanten Gebäude, links vom Hauptverwaltungsgebäude ihrer Firma gelegen, residierte damals eine bekannte Optiker-Familie. Konkret gesagt, hier wohnte einst Dr. Hans Nitsche, seines Zeichens Fabrikdirektor bei "Nitsche & Günther" (gegründet 1866) und Teilhaber des Betriebs.

Nachdem sich durch die zahlreichen Erfindungen Johann August Heinrich Dunckers die optische Industrie zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Rathenow etabliert und sich die Firma Busch als Nachfolgeunternehmen zum Großproduzenten entwickelt hatte, schossen in der Folge andere optische Firmen geradezu wie Pilze aus dem Boden. Bis 1896 sollen es etwa 160 gewesen sein.

Fast jede Firma brachte spezielle Produkte auf den Markt. Brillen, Feldstecher, Theatergläser, Lupen oder beispielsweise Kameras. "Nitsche & Günther" spezialisierte sich auf Brillen. In einer alten Werbeanzeige beschreiben sie sich selbst so: "NG (Nitsche & Günther) Menisken, die vollkommenen Brillengläser, Schutzmarke NG, Bezug durch optische Geschäfte, belehrende Druckschriften kostenlos". Ganz fett gedruckt: "Größte Spezialfabrik für Brillen und Brillengläser".

Wer heute das von den Rathenower Stadtvätern genutzte Verwaltungsgebäude besucht, kann in etwa ermessen, was bei "Nitsche & Günther" allein so an Buchhaltung täglich über die Schreibtische abgewickelt worden sein muss. In Kriegszeiten wurden die optischen Betriebe Rathenows gezwungen, Produkte für das Militär zu liefern. Nach 1945 entwickelten sich aus den durch Kriegseinwirkung stark beschädigten Produktionsstätten von "Nitsche & Günther" die Rathenower Optischen Werke (ROW). Das Privathaus von Dr. Hans Nitsche verschwand von der Bildfläche.