Brandenburg Pünktlich zum heutigen 1. Advent hat auch Doggenmädchen Ebby ihre Weihnachtsmütze aufgesetzt und das erste Türchen ihres tierischen Adventskalenders geplündert. Doch damit nicht genug: Ebby und die anderen Bewohner des Tierheims in der Caasmannstraße sowie das Tierheimteam laden alle Tierfreunde aus nah und fern herzlich zum Weihnachtsfest der Tierheimtiere ein, das am kommenden Sonntag, 8. Dezember, von 13.00 bis 16.00 Uhr stattfinden wird. Besucher dürfen sich über weihnachtliche Leckereien, Infos rund um die Tierschutzarbeit, -projekte und die Tierheimschützlinge freuen. Der Weihnachtsmann hat sein Kommen zugesagt. Wer den Tierheimtieren und ihren Betreuern zum anstehenden Weihnachtsfest eine Freude in Form eines kleinen oder großen Geschenks machen möchte: Gebraucht werden immer Wasch- und Putzmittel wie Allzweckreiniger und Klorix, Nassfutter für Katzenkinder und erwachsene Katzen, Klumpstreu, Einmal-Schuhüberzieher und Wickelunterlagen oder die finanzielle Unterstützung für verschiedene Projekte. "Wir freuen uns auf viele Besucher in der Vorweihnachtszeit", lädt Leiterin Sabrin Hausfschildt auch im Namen des Tierschutzvereins Brandenburg an der Havel e.V. herzlich ein. Foto: TSV