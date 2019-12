Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Achten Sie auf angebrachte CE-Zeichen mit Kennnummer." und "Verzichten Sie auf Feuerwerkskörper, deren Herkunft Sie nicht kennen" – wer diese beiden Tipps für den Gebrauch von Pyrotechnik beachtet, der ist sicherheitsmäßig schon gut unterwegs. Mit der Kampagne "Pyrotechnik – Lass es richtig knallen!" informiert die Bundespolizei diesmal nicht nur am Frankfurter Bahnhof über den richtigen Kauf von Silvesterknallern hüben wie drüben, sondern auch im grenzüberschreitenden Bus der Linie 983.

"Neben Frankfurtern kaufen viele aus Fürstenwalde und Berlin in Polen ihre Knaller", sagt Bundespolizist Peter Schneider. Und einige fangen im Januar bereits damit an. Deswegen möchte die Bundespolizei zusammen mit der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) besonders im Dezember über legale und illegale Knaller für Silvester aufklären. Geschah dies in den vorherigen Jahren mit Info-Ständen und -Flyern am Bahnhof, ist jetzt auch die SVF mit im Boot. "Für die Sicherheit der Bürger machen wir gerne mit", erklärt Ken Wegener, Assistent der SVF-Geschäftsführung.

Schlimme Verletzungen

Knalltraumen, Verbrennungen, Verlust von Gliedmaßen – all diese ernsthaften Verletzungen können durch illegale Feuerwerkskörper entstehen, wie bei den umgangssprachlichen "Polen-Böllern". Der Besitz und die Einfuhr von nicht zugelassenen Feuerwerkskörpern ist in Deutschland verboten. Wer diese trotzdem aus dem Ausland mitbringt, aufbewahrt, transportiert, verschenkt oder abbrennt, verstößt gegen das Sprengstoff- und Zollrecht. "Eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren kann dann drohen", erläutert André Behlendorf, ebenfalls Bundespolizist.

Wie zum Beweis stellte der Zoll am Donnerstagabend rund 1,1 Tonnen Pyrotechnik bei der Kontrolle eines Kleintransporters auf der A12 in Frankfurt sicher. Laut Deutscher Presse-Agentur habe der Fahrer die unterschiedlichen Feuerwerkskörper mit einem Gewicht von 1133 Kilogramm ohne die nötige Erlaubnis transportiert, wie eine Sprecherin des Zolls am Freitag sagte. Auch für die Benutzung vieler Feuerwerkskörper sei eine besondere Erlaubnis notwendig, die der Mann nicht vorweisen konnte. Die meiste Pyrotechnik sei in dem Transporter, der aus Polen Richtung Berlin unterwegs war, in Kartons verpackt gewesen. Der Fahrer muss mit einem Strafverfahren rechnen, so der Zoll.

"Schon 50 bis 100 illegale Böller im Kofferraum sind äußerst gefährlich", erklärt Behlendorf – wegen der enormen Sprengkraft, die in der Pyrotechnik stecke. Beschlagnahmtes Feuerwerk werde eingezogen, mit Sicherheitsfahrzeugen nach Berlin-Grunewald transportiert und dort "kontrolliert gezündet". Denn die Zündverzögerung fehle bei nicht erlaubten Krachern meistens – der Böller explodiert in der Hand.

Einteilung in Gefahrenkategorien

Ohne schlechtes Gewissen können Feuerwerkskörper der Kategorien F1 und F2 gekauft werden. "Ersteres ist ab 12 Jahren erlaubt", informiert Schneider – und gelte für Wunderkerzen und Tischfeuerwerk. Ab 18 Jahren dürfen Silvesterfeuerwerk, Böller und Raketen der Kategorie F2 in den Einkaufswagen gepackt werden. "0589-F2-0187 CE 0589" ist beispielsweise eine Registrierungsnummer für die F2-Kategorie.

In Deutschland ist der Verkauf von Silvesterknallern vom 28. bis zum 31. Dezember, das Abbrennen im Freien allerdings nur an Silvester und am Neujahrsmorgen erlaubt. Eine behördliche Genehmigung ist für F3- und F4-Feuerwerkskörper erforderlich.

Mehr Infos beim Verband der pyrotechnischen Industrie: feuerwerk-vpi.de