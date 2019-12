Sandra Euent

Schönwalde-Glien (BRAWO) Mit Reden von Wegbegleitern und Parteikollegen und der Übergabe der Einweisungsverfügung wurde Bodo Oehme (CDU) am Mittwochabend offiziell in seine dritte Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien eingeführt.

Im September war Oehme mit 57,7 Prozent der abgegebenen Stimmen als Sieger aus der Bürgermeisterwahl hervor gegangen, an der sich immerhin 71,4 Prozent aller Schönwalder Wahlberechtigten beteiligt hatten. Es mag das dritte Mal sein, dass Oehme eine Amtszeit als hauptamtlicher Bürgermeister beginnt, seine Bürgermeister-Laufbahn besteht allerdings schon 26 Jahre. Denn zuvor war Oehme bereits ehrenamtlicher Schönwalder Bürgermeister als die Gemeinde noch Teil des damals existierenden Amtes Schönwalde-Glien war.

Am Mittwochabend in der Aula der Grundschule Menschenskinder übernahm Siegfried Spallek (CDU) als Vorsitzender der Gemeindevertretung die Moderation der Veranstaltung, auf der es auch ihm oblag, dem alten und neuen Bürgermeister die Einweisungsverfügung auszuhändigen. Zuvor gab es aber noch Glückwünsche. Bodo Oehme kenne nicht nur jeden Baum und Strauch in der Gemeinde, sondern auch jeden Bürger, sagte der Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) in seiner kurzen Ansprache. Feiler wird aller Voraussicht nach neuer Parlamentarischer Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium der Bundesregierung. Er würde damit dem Landes-CDU-Chef Michael Stübgen nachfolgen. Dieser ist neuer Brandenburger Innenminister.

Barbara Richstein, Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des havelländischen Kreistages, kennt Oehme schon mehr als 20 Jahre und kommentierte seinen Wahlerfolg augenzwinkernd: "Wir haben ihn schon damals scherzend Edmund Oehme oder Bodo Stoiber genannt." Oehme habe selbst zu Zeiten, als die CDU in Brandenburg nicht gut da stand, immer überzeugende Wahlergebnisse geliefert. Richstein führt das unter anderem auf seine Fähigkeit zurück, Menschen zusammen zu bringen.

Man sitze als Bürgermeister zwischen den Wünschen der Bürger, der Gemeindevertretung und den Gesetzen. Deswegen sei es nicht leicht, Bürgermeister zu sein, sagte Brigitte Römer als stellvertretenden Gemeindeverbandsvorsitzende der CDU-Schönwalde. Bodo Oehme hätte da in den vergangenen 26 Jahren wohl nicht soviel falsch gemacht, sonst hätten ihn die Menschen nicht immer wieder gewählt.Nach der Urkundenübergabe sagte Bodo Oehme selbst noch ein paar Worte, obwohl er nach eigener Aussage keine Rede vorbereitet hätte. Er dankt seiner Verwaltung für die gute Arbeit und sagt den Mitarbeitern, dass er immer hinter ihnen stehen wird. Er dankt den Bürgern, die ihm das Vertrauen durch die Wiederwahl ausgesprochen haben und bietet denen die Hand an, die das nicht taten. Er werde nach bestem Wissen und Gewissen auch die nächsten acht Jahre arbeiten. Er spricht einige seiner Visionen für die Gemeinde an. So würde eine weiterführende Schule fehlen. Auch ein Bahnhof für Schönwalde ist für Oehme weiterhin Thema. Mobilität sei wichtig und Menschen würden sich dort ansiedeln, wo es einen Bahnanschluss gebe. Die Chancen der Umsetzung sieht Oehme als gestiegen an. Schließlich stelle die CDU jetzt den Infrastrukturminister des Landes Brandenburg.